El GEiEG GVC Gaesco s´emporta la victòria al derbi gironí de Copa

El GEiEG GVC Gaesco va endur-se el triomf en el derbi gironí de la primera fase de Copa Catalunya en un duel igualat entre els dos equips i que no es va decidir fins als darrers segons. El conjunt dirigit per Joan Pau Torralba va anar per davant en el marcador gran part de l'enfrontament, tot i que amb diferències reduïdes. El GEiEG GVC Gaesco va aconseguir marcar la intensitat defensiva com a punt fort i deixar el Bencriada amb 49 punts.