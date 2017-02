El Girona segueix disparat

El Girona ha guanyat aquesta nit el Valladolid a Montilivi (2-1) gràcies a una gran diana de Coris al primer temps i un inversemblant autogol del porter visitant Pau Torres a la represa. De Tomás, a tres minuts pel final, ha posat emoció a un partit que serveix als de Pablo Machín per consolidar una setmana més la segona posició al campionat de lliga de Segona Divisió.

Quan a Montilivi encara s'estava omplint, el Valladolid ha avisat amb la primera clara ocasió del partit, amb una rematada de Míchel que marxava prop del pal de René. No ha tardat en contestar el conjunt gironí, ja que poc després, al minut 5, Aday enviava un xut fregant el pal de la porteria de Pau Torres quan ja es cantava gol.

Després d'un inici trepidant els dos equips han buscat quedar-se amb la possessió de l'esfèrica. Borja García buscava agafar el timó del Girona mentre que per part de l'equip castellà, el jove José Arnáiz ha estat el jugador que s'ha mostrat més perillós.

El partit estava equilibrat, en joc i ocasions, fins que ha aparegut Coris. El de Tossa ha enviat un cacau amb l'esquerra des de la frontal per marcar el primer gol de la nit després que la pilota piqués al pal abans d'entrar. El gol ha esperonat el Girona i també Montilivi, molt a sobre del seu equip i recriminant un possible penal per mans dins l'àrea del visitant Álex Pérez al minut 30 de partit després d'una excel·lent jugada de Portu.

Els aficionats gaudien i han gaudit d'una molt bona primera part, trepidant i amb un Girona ferm i conscient de la importància dels tres punts. Abans d'arribar al descans, Aday ha desaprofitat una clara ocasió per marcar el segon després d'enviar als núvols una rematada a boca de canó després d'una magnífica centrada de Coris.

Sense canvis a la segona meitat, ha estat el Valladolid l'equip que ha avisat, com en el primer temps, primer. En aquest cas ha estat l'ex gironí Mata qui, amb un xut creuat, ha fet lluir a René que ha evitat l'empat amb una brillant intervenció. Providencial aturada del porter andalús que ha corregit la pèrdua de Kiko Olivas dins l'àrea.

Obligats pel resultat, el Valladolid guanyava metres a mesura que passaven els minuts i José Arnáiz, a l'hora de joc, ha provat fortuna des de la frontal però el seu xut l'ha atrapat un segur René. Machín ha fet entrar a Maffeo per reforçar la banda dreta de la defensa, on els visitants feien més mal a un Coris cansat que marxava cap a la banqueta. Entrava al 67 De Tomás, substituïnt a Mata, i en la primera pilota que ha tocat ha tingut l'empat però incomprensiblament no ha encertat a fer la rematada quan ho tenia tot a favor per marcar. Ensurt pel Girona que veia com el rival cada vegada estava més bolcat a camp gironí. Borja García, al minut 73, ha fet el primer xut del partit pels gironins entre els tres pals.

I quan probablament el Girona passava per un del moments més delicats del partit, amb el Valladolid buscant l'empat, Pau Torres, el porter visitant, ha protagonitzat la jugada còmica del dia, potser de la temporada, i una cessió fàcil del seu defensa Guitián ha acabat en un malson. Misto a l'hora de xutar la pilota amb la mala sort que la pilota ha acabat entrant a la seva pròpia porteria. La fortuna, del costat del Girona i el partit, molt encarat. Al minut 86, Portu ha estat a punt de fer el tercer, però el seu xut el desviava sota pals Guitián amb Pau Torres venut.

No obstant, en una jugada aïllada, De Tomás ha guanyat l'esquena la defensa gironina i el davanter ha superat René amb un toc col·locat per retallar distàncies. Quedaven tres minuts per l'afegit i quan el partit semblava sentenciat, l'emoció ha tornat a Montilivi. Inevitable patiment final però al final, victòria.

Fitxa tècnica:

Girona: René, Coris (Maffeo, min. 63), Aday, Kiko Olivas, Alcalá, Juanpe, Pere Pons, Granell (Alcaraz, min. 73), Sandaza (Longo, min. 84), Borja García i Portu.

Valladolid: Pau Torres, Moyano, Balbi (Ángel, min. 56), Álex Pérez, Guitián, André Leao, Álex López (Sergio Marcos, min. 62), Jordán, Mata (De Tomás, min. 67), Míchel i José Arnáiz.

Gols: 1-0, min. 25, Coris; 2-0, min. 79, Pau Torres (p.p); 2-1, min. 87, De Tomás.

Àrbritre: Figueroa Vázquez. Ha amoenstat amb targeta groga a Portu i Alcalá (Girona).

Estadi: Municipal de Montilivi. 5.171 espectadors.