L'Espanyol encadena la tercera victòria consecutiva

L'Espanyol va aconseguir a La Rosaleda la tercera victòria consecutiva (0-1), que els permet seguir a l'alça i mirar amb més ambició les places que donen accés a Europa. El Màlaga, per contra, acumula vuit jornades seguides sense guanyar que el situen prop de la zona baixa de la classificació.

L'inici del partit va ser per al conjunt espanyolista, que es va sentir bé amb la pilota davant un Màlaga que intentava jugar a la contra, amb rapidesa, però sense precisió. El conjunt andalús va insistir amb joc per les bandes però no trobava el rematador necessari, tot al contrari que l'Espanyol, que va donar la sorpresa en el minut disset quan Pablo Piatti va disparar des de lluny amb l'esquerra una pilota que va entrar molt a prop del pal, sorprenent el porter camerunès Carlos Kameni. L'Espanyol va aguantar bé amb el 0-1 i va saber patir davant l'escàs encert de l'equip que entrena l'uruguaià Marcelo Gato Romero.

El Màlaga va sortir a totes a la segona part, embalat, però potser excessivament descontrolat amb accions per part de Juanpi, que amb un llançament col·locat va fer intervenir un enfeinat Diego López.

El partit va ser un monòleg dels locals davant un Espanyol tancat a la seva àrea, defensant i intentant sortir al contraatac, encara que la defensa malaguista estava segura i ferma. El migcampista Camacho va poder empatar, però la seva rematada de cap va sortir fora en una de les ocasions més clares per al conjunt local que no va trobar el camí del gol.

El Màlaga es va anar diluint a poc a poc, encara que amb alguna ocasió per part del davanter brasiler Charles, que va desbaratar Diego López, però al final un 0 a 1 que remarca les tendències dels dos equips. L'Espanyol és setè amb 32 punts i el proper divendres rebrà la Reial Societat.