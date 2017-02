El líder rep un Vilassar perillós a domicili

El conjunt de Ramon Maria Calderé, que només té la baixa per lesió de Micaló i el dute d'Hèctor Simon, seguirà passi el que passi liderant la categoria però ho vol seguir fent, com a mínim, amb sis punts d'avantatge respecte al segon. Per aconseguir-ho haurà de superar un Vilassar de Mar molt perillós a domicili i que ja ha guanyat a camps com els del Peralada o el Sant Andreu. L'Olot podria encadenar, si no perd, la dissetena jornada consecutiva sense conèixer la derrota.