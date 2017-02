El Llagostera es condemna

Aquesta temporada els filials són la bèstia negra de la UE Llagostera-Costa Brava i ahir es va tornar a fer evident amb la dura derrota (4-1) davant del Vila-real. Tot i que el resultat és excessiu pels mèrits d'uns i altres sobre el terreny de joc, el conjunt castellonenc va ser just vencedor d'un partit que va quedar sentenciat en la primera mitja hora.

Després de les bones sensacions que els gironins van transmetre la setmana anterior en el triomf contra l'Hèrcules, els d'Oriol Alsina visitaven un dels rivals més potents de la categoria amb la intenció de mantenir la ratxa de tres jornades seguides sense perdre i agafar una mica més de distància amb la zona de descens. Buscant la victòria, el tècnic només va introduir dos canvis a l'onze inicial obligats per la sanció de Diego Jiménez i l'absència del lesionat Vivancos i en el seu lloc va alinear Pol Gómez i Masó. El retorn de Rafa Jordá i la primera convocatòria de Pitu Comadevall van ser les novetats destacades de l'expedició.

El plantejament del Llagostera se'n va anar en orris molt aviat i la rematada de Samuel San José per sobre del travesser a la sortida d'un córner va ser un miratge. Tot es va començar a torçar al minut vuit. En una jugada sense perill aparent, Fuster va cedir enrere perquè Moragón rebutgés, però un mal control del porter balear va deixar la pilota als peus de Mario, que només va haver d'empènyer-la al fons de la xarxa. L'1-0 va fer molt mal als gironins, que en l'única arribada de perill a l'àrea rival van gaudir d'una doble oportunitat per empatar primer amb una centrada xut de Fuster que Cantero va desviar amb els punys i després, amb una llançament de Rubén Martínez que un defensa va enviar fora. El partit va passar d'un possible 1-1 al 2-0 gràcies a una gran acció col·lectiva per banda dreta en què una combinació entre Raba i Mario, va acabar amb una passada a l'interior de l'àrea perquè Carlos Martínez marqués el segon.

Fins aquell moment la mobilitat dels davanters del Vila-real havia estat un maldecap constant per als gironins i l'efectivitat de cara a porteria, letal. Amb el Llagostera encara recuperant-se del cop, Mario va trencar la defensa visitant aprofitant una gran passada a l'espai per plantar-se sol davant Moragón, que en l'intent per tocar la pilota va cometre penal. Novament Carlos Martínez va enganyar el porter per marcar el 3-0 des dels onze metres.

A la represa, Oriol Alsina va buscar un revulsiu fent entrar Marc Martínez substituint Nando Quesada, un canvi que va permetre al Llagostera tenir més possessió. La primera ocasió de gol, però, va tornar a ser del Vila-real a través d'una falta lateral que Mario va rematar de cap centrada a les mans de Moragón. A partir d'aquest moment els gironins van fer un pas endavant generant perill amb dues accions a pilota aturada que van acabar al fons de la xarxa, encara que només una va pujar al marcador. Al minut 56, Pol Gómez va marcar en una jugada que l'àrbitre va anul·lar per fora de joc del central, mentre que dos minuts després, aquesta vegada sí, Manel va reduir distàncies fent el seu dotzè gol aquesta temporada amb un cop de cap des de la frontal de l'àrea petita. Tot i la sensació que els visitants podien aixecar el resultat, les opcions de remuntada es van anar esvaint i l'entrada de Pablo Sánchez i Rafa Jordá no van donar el resultat esperat. El Vila-real va acabar d'assegurar la victòria a un quart d'hora del final en una magnífica jugada al primer toc que Mario va definir fent el 4 a 1 després d'una paret amb Carlos Martínez.

Amb aquesta derrota, els gironins desaprofiten una bona ocasió per allunyar-se del descens i a l'espera dels resultats de la jornada se situen dotzens amb 28 punts, a tres de la promoció de descens, tot just abans de rebre diumenge vinent a Palamós (12 h) un ferm candidat a la lluita per l'ascens a la divisió de plata, l'Alcoià.