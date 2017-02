L´Uni no es deixa sorprendre pel cuer

Dimecres, l'Agü Spor de Chelsea Gray visita Fontajau i dissabte comença la Copa, però abans d'encarar una setmana apassionant l'Uni havia de complir avui contra el cuer al pavelló de Palau. I ho ha fet derrotant el Gran Canària (72-58) en un partit molt tranquil fins al descans (46-26), que s'ha complicat en el tercer quart amb uns minuts de desconcert, dels àrbitres i de les jugadores de l'Uni (57-50), però les gironines ho han sabut resoldre amb ofici. Haley Peters ha estat la màxima anotadora del partit amb 15 punts.

Amb un clar domini del rebot, 11-2, els inacabables braços d'Alminaite intimidant els atacs visitants i Haley Peters veient la cistella immensa, ha fet 9 dels primers 15 punts, l'Uni ha deixat el partit més que ben encarrilat en el primer quart (23-13).

Jugant alegre en atac, i sense excessius moments de relaxació en defensa, l'Uni no ha patit per enllestir la victòria contra un cuer en què només Brenae Harris ha ensenyat una mica de talent. Amb 46-26 al descans, la desqualificació d'Artemis Spanou per dues rigoroses, però evitables, antiesportives ha animat un partit. Amb les gironines descentrades, intentant fer la guerra pel seu compte en atac, el Gran Canària s'ha arribat a posar a només 7 punts 57-50 a manca de vuit minuts per al final. Un témps mort d'Èric Surís, un triple de Leo Rodríguez i un parell de bàsquets de Coulibaly han posat les coses al seu lloc de manera ràpida i el partit ha acabat arribant al final sense més problemes (72-58).