Machín: «El de Coris ha sigut un golàs»

Machín ha dit que no es vol fixar en els rivals directes i ha recordat que «nosaltres anem per davant i si ho fem igual que ells o una mica pitjor des d'ara fins a final de temporada el premi serà nostre». En aquest sentit no ha descartat el Getafe en la lluita per pujar directe tot i que ara queda a vuit punts.

Machín ha elogiat també Coris: «ha fet un golàs», ha subratllat, en l'acció de l'1-0 que obria el marcador als 24 minuts. El carriler de Tossa ha sortit de titular després de diverses jornades sense minuts.