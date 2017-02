Mármol: «El Terrassa i l'Olot són els dos equips amb més nivell de Segona B»

Aquest migdia (12.30) i en un partit que es podrà veure per La Xarxa de televisions locals, el Palamós rep un Terrassa que, segons l'entrenador palamosí, Joan Mármol, té més característiques i maneres de Segona B. Segons Mármol, «el Terrassa i l'Olot són els dos equips que més de Segona B són pel potencial de jugadors i de pressupost que tenen».

Per l'entrenador del degà, «el Terrassa no té un onze titular potent, sinó que poden tenir els 20 jugadors de plantilla de titulars». Mármol no pot comptar amb el sancionat Ayala ni amb els lesionats Collell i Moha, però recupera Sergio García i Iván García després de complir sanció.