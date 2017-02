Paco Herrera: «El segon gol ens ha tret del partit»

Segons el tècnic castellà, «a la segona part hem millorat i érem millors. Hem tingut un parell d'ocasions prou decents. El gol ens ha tret del partit, ens ha fet molt mal. Després, el 2-1 ens ha donat ànims, però ja era massa tard». Al final la diana de Raúl de Tomás ha permès al Valladolid igualar el gol average, perquè en l'anada al Nuevo Zorrilla el marcador també va ser de 2-1.

«Ara hi ha equips que són millors que nosaltres i per això són primer, segon i tercer. La nostra lluita és entrar a la promoció. Si aconseguim ser-hi serem els millors del play-off», ha afegit quan li han preguntat pels 11 punts de distància que hi ha entre el Valladolid i el Girona, que ocupa la segona i última plaça d'ascens directe.