Partit assequible a Palau abans d´una setmana clau

Evitar sorpreses que trenquin la bona dinàmica de l'equip. Aquest és l'objectiu de l'Spar Citylift Girona avui davant el Gran Canària, cuer de la lliga i que arriba a Palau (Fontajau està ocupat pel campionat de Catalunya de patinatge) sense conèixer la victòria a domicili en les disset jornades disputades. Alhora, el conjunt canari suma dues derrotes consecutives en les darreres dues jornades. El Gran Canària es troba en la darrera posició de la taula amb tres victòries, per darrere de Mann-Filter, Al-Qázeres i CREF, i totes elles obtingudes com a local.

Tot i els números discrets del rival de l'Uni Girona avui a Palau, bé faran les gironines de no refiar-se del cuer, i menys abans d'una setmana gran amb l'anada de l'Eurocup contra Agü Sport i la Copa de la Reina. Aquest serà el primer partit de l'Spar Citylift Girona sense Sofia Silva, que va rescindir el contracte per buscar més minuts a Turquia.



Moment òptim

L'Uni Girona es troba en un gran moment de forma, no tan sols perquè no perd un partit des del 10 de desembre a la pista del Cadí La Seu, sinó perquè les gironines tenen els números més destacats en diversos aspectes del joc com la valoració total de l'equip per partit (77,5) o el millor percentatge de triples (36,3%).

Tot i així, el tècnic, Èric Surís, adverteix del perill del Gran Canària, equip amb millor percentatge de rebot ofensiu: «Això demostra la presència física i sota la cistella que tenen i haurem d'estar atents». Al Gran Canària hi juga la germana de Mima Coulibaly, Mariam. La pivot de 19 anys compleix la segona temporada al conjunt canari, si bé és una de les jugadores amb més aportació (10,41 punts i 5,82 rebots). «Hem de fer el nostre partit i evitar pensar en la setmana vinent encara que tothom en parli i és evident», adverteix Surís, que de moment només vol pensar en el partit de lliga.