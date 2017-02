El Quart encaixa la tercera derrota del curs a la pista de l'Igualada

Els homes d'Albert Brea van encaixar la tercera derrota de la temporada, la primera de l'any 2017, en perdre a domicili amb el CB Igualada, conjunt de la part baixa de la classificació. Els gironins van veure com la manca d'encert des de la línia de triple (4/22) i la baixa de Bataller, sumat al dolor a l'espatlla de Dos Sants -només li va permetre jugar 6 minuts- els condemnaven a la derrota.

Un parcial de 30-12 al tercer període va ser letal pel Quart, que va veure com els locals marxaven de 23 punts. Una diferència massa àmplia que el Quart-Germans Cruz no va poder retallar davant un conjunt que es va saber tancar en defensa. Per la seva banda, els d'Albert Brea els va costar circular bé la pilota. Pels gironins, els més destacats van ser Brad Kanis i Eric Jimenez.