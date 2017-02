El temporal de vent malmet Balaídos i obliga a ajornar el Celta-Reial Madrid

El partit que havien de disputar aquest vespre (20.45 h) el Celta de Vigo i el Reial Madrid va ser suspès ahir a causa del temporal que afecta Galícia i que va danyar part de l'estructura de la grada de Rio de l'estadi municipal de Balaídos. L'Ajuntament va informar d'aquesta cancel·lació motivada per la meteorologia adversa, raó per la qual es va cancel·lar igualment el partit que havien de jugar divendres el Deportivo i el Betis a Riazor. L'Ajuntament de Vigo va enviar un informe tècnic a la Lliga, que a quarts de deu de la nit acceptava la suspensió per motius de seguretat i traslladava el cas a la Federació per tal que fixi una nova data. El Madrid ja té un partit pendent, contra el València, ajornat al seu dia per la presència dels blancs al Mundial de clubs. Es jugarà el dia 22 de febrer.

L'alcalde de Vigo, Abel Caballero, va assegurar que «és completament impossible» que es disputi a Balaídos el partit perquè el temporal que castiga Galícia havia provocat «despreniments importants» a la coberta de la grada de Rio i que posarien en perill la seguretat dels assistents al camp. «A Balaídos no es pot jugar. Amb la seguretat no es pot fer cap excepció, així que a Vigo no es pot jugar», va explicar el polític als periodistes.

Tot i la rotunditat d'aquestes afirmacions, el Reial Madrid no volia de cap de les maneres ajornar el partit al·legant la dificultat de trobar noves dates al calendari. El club blanc volia viatjar a Vigo i va proposar, fins i tot, que el partit es jugués en un altre estadi. El Celta, per la seva part, veia amb bons ulls no jugar el partit ja que, futbolísticament parlant, com havia expressat oficialment de la mà del seu entrenador, el Toto Berizzo, la seva prioritat és el partit del proper dimecres de semifinals de la Copa del Rei contra l'Alabès (0-0 en l'anada).



L'Alabès també hi diu la seva

El conjunt de Vitòria va emetre un comunicat oficial en què demanaven l'ajornament del partit de dimecres de Copa del Rei contra el Celta per estar «en les mateixes condicions» que el conjunt gallec per afrontar la tornada de les semifinals de Copa. L'Alabès sí que jugarà avui el seu partit de Lliga al camp de l'Sporting de Gijón.