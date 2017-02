Victòria soferta de l´Olot contra el Vilassar

L'Olot ha aconseguit els tres punts contra el Vilassar de Mar en un partit molt renyit i disputat fins el xiulet final de l'àrbitre. Eren els maresmencs els que s'avançaven al marcador a la mitja hora de joc però Marc Mas, just abans del descans, igualava el partit. A la represa, els garrotxins s'avançaven a l'electrònic per primera vegada gràcies a Kike Sánchexz però el Vilassar, que va fer un molt bon partit, va empatar a un quart d'hora del final. No obstant, Sergio Álvarez ha sortit al rescat de l'equip de Calderé per donar la victòria al minut 80. Ginard, a l'afegit, ha salvat novament l'empat del Vilassar.