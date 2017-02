Vital victòria de La Jonquera contra el Cerdanyola

L'equip gironí ha aconseguit una victòria molt important davant un rival directe com és el Cerdanyola. Els jonquerencs es trobaven un punt per sota que el seu contrincant i amb la victòria, els supera per dos punts a la classificació. El partit ha estat molt igualat i per part local, Botxi, amb una rematada de cap al pal només començar la segona meitat, va tenir la millor oportunitat per marcar. A mesura que passaven els minuts s'ha incrementat la pressió i els nervis per guanyar i no perdre i Isamel, al minut 88, ha enviat la pilota al fons de la xarxa per La Jonquera després d'aprofitar una assistència de Brice. La victòria dóna tranquil·litat a l'equip d'Aexl Vizuete, que encara té pendent un partit ajornat contra el Figueres.