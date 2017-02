Així va ser el Touchdown que va donar la Super Bowl als Patriots

Els Patriots de Nova Anglaterra es van coronar campions del Super Bowl en vèncer en el temps extra per 34-28 als Falcons d'Atlanta després de completar una remuntada de 25 punts en el tercer període que van estar sota al marcador i van aconseguir el cinquè títol de la seva història, la millor marca de tots els temps.





