El Maçanet i el Guixolenc, triomfadors a Fontajau

La segona jornada del Campionat de Catalunya de grups de xou disputada a Fontajau va tornar a oferir un bon espectacle sobre patins. En aquest cas, va ser el torn dels grups petits i els quartets.

Primer va ser el torn dels quartets, en què el PA Masnou va imposar-se per davant del Lliçà de Vall i el Guixolenc, tercer classificat i primer gironí amb Off white her head. El Masnou va imposar-se en aquesta modalitat amb el seu disc La poma de la discòrdia i reafirma el bon moment de l´entitat barcelonina després de la tercera posició al campionat de grups de xou grans obtingut dissabte, just darrere del CPA Olot i CPA Girona. La resta d´equips gironins en aquesta modalitat van ser el Bescanó, sisè; l´Hostalric, setè; el Celrà, vuitè; i el Salt, onzè.

Pel que fa als grups de xou petits, el triomf va ser per al PA Maçanet, amb Try again, després d´una gran pugna amb el CPA Tona i el CPA Ripollet. Pel que fa a la resta d´equips gironins, el Figueres va acabar cinquè; el Cassanenc, vuitè; i el Llagostera, en novena posició.

«Ha estat un cap de setmana extraordinari per als equips gironins, amb molts conjunts pujant al podi. Alhora, Fontajau ha sigut testimoni d´un cap de setmana increïble per al patinatge català», assegura el delegat de Patinatge de Girona de la Federació Catalana, Josep Badia.