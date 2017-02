Rocacorba, santuari del trail

Albert Pujol i Paloma Lobera van inscriure ahir el seu nom en el palmarès de la distància trail d´una Trail Rocacorba de Klassmark que, amb més d'un miler de participants, arribava a la seva sisena edició en la primera gran cursa de l'any que també va tenir la distància Exprés, 21 quilòmetres, dominada per Ernest Ausiró i Sheyla Avilés i de Marató, 38 quilòmetres per parelles, que van guanyar Adrià Canimas i Eric Moya en categoria masculina i les franceses Laure Liberto i Marina Lieutier en la femenina. Uri Galvany i Núria Villegas va ser la primera parella mixta.

L'any passat, Albert Pujol havia guanyat a Rocacorba en la marató per equips i ahir es va emportar la victòria en una distància, Trail, que comptava amb una participació d'alt nivell. El segon classificat, Gerard Morales, és l'actual campió d'Espanya d'Ultra Trail i en sis aparicions a Rocacorba porta tres victòries i dos segons llocs. Pujol va completar els 31 quilòmetres, 1.800 metres de desnivell positiu, amb poc menys de tres hores: 2:58:18. Sis minuts més tard va arribar Morales i tres després el tercer classificat: Diego Arroyo. En categoria femenina, Paloma Lobera va anar sempre per davant gestionant el seu avantatge per guanyar amb 3 hores 51 minuts i 41 segons. Per darrere seu van arribar la brasilera Manu Vilaseca i Mònica Fàbrega.

Abans del Trail, a les nou del matí, havia començat l'Exprés. 21 quilòmetres d'atractiva pujada i baixada al santuari de Rocacorba en què dos corredors acabats d'incorporar al Buff Pro Team, Ernest Ausiró i Sheila Avilés, es van emportar la victòria. Ausiró superant per només cinc segons Jonathan Mora per guanyar amb 1:47.30. Ignasi Ferrer va completar el podi. Per la seva part, Sheila Avilés es va imposar amb autoritat amb dues hores i cinquanta-cinc minuts. Eva Montero i Irene Fuertes la van acompanyar al podi.

La marató per parelles va convocar noms de primer nivell per fer els 38 quilòmetres amb 2.000 metres de desnivell. Adrià Canimas i Eric Moya es van emportar la victòria, millorant el segon lloc de l'any passat, després de marcar un fort ritme pujant al santuari, a partir del quilòmetre 12, que ningú més va poder seguir. El corredor gironí i el de Sant Joan de les Abadesses varen guanyar amb 3:30.01. Mentre que, per darrere, Sergi Masip i Marc Pérez arribarien un minut i mig més tard. Aleix Bautista i Rubén Hernández van ser tercers.