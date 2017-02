Akrong diu que es va trobar «molt còmode» en el debut amb el Palamós

Amb Oriol Ayala sancionat, qui va ocupar l'eix de la defensa del Palamós, al costat del capità David Cano en l'última jornada davant el Terrassa, va ser Jacob Akrong. El central ghanès del degà s'havia estrenat a l'Ametlla de Mar en un amistós dijous passat, però, diumenge ho va fer en un partit oficial de Tercera. Akrong que ha arribat en el mercat d'hivern juntament amb Nico Zanetti, es va mostrar satisfet del debut amb la samarreta groc-i-blava. Segons va explicar «m'he trobat molt bé gràcies a l'equip, però haig de seguir treballant». El nou futbolista palamosí la temporada passada va defensar els colors del Badalona i en la primera volta de l'actual curs s'havia estat entrenant a Alemanya.

Preguntat pel seu estat de forma, el jove central del Palamós va dir que «estic molt bé físicament, però sense presses em posaré millor». Akrong, que va completar els 94 minuts contra el Terrassa, amb el premi de poder celebrar l'agònic empat de Marc Medina en l'última jugada (1-1), va explicar que l'acollida del vestidor ha estat «fantàstica, som com germans i els companys que tinc al Palamós són com la meva família». Akrong té experiència en planters importants com els del Cadis, Granada i Almeria.

Per la seva banda, l'entrenador del Palamós, Joan Mármol, va qualificar l'actuació d'Akrong de satisfactòria: «Li poso un sis perquè ha fet el que havia de fer, no s'ha complicat la vida i ha donat la pilota al bo que tenia al costat». Segons el director esportiu dels palamosins, l'actuació d'Akrong contra els egarencs va ser més que correcta, «defensivament ha estat contundent i ofensivament intimida pel seu físic, tenint en compte que té poc ritme, que gairebé no coneix els companys i que era el seu debut, no li podem demanar més», va concloure el palamosí. Dels quatre nous fitxatges que ha fet el Palamós durant el mercat d'hivern ja han debutat Marc Bonaventura, Àlex Cano i Akrong. Ara qui espera la seva oportunitat és Nico Zanetti.

Després de l'empat de diumenge al Nou Estadi el Palamós és vuitè, amb 32 punts. Una sola victòria (4-3 contra el Cerdanyola) en els últims vuit partits han acabat treient i allunyant el degà dels llocs de play-0ff, que ara es troben ja a 10 punts de distància. El proper rival serà el Sant Andreu, el diumenge vinent al migdia (12.00) al Narcís Sala.