Barça - Atlètico de Madrid: Horari i on veure la semifinal de la Copa del Rei

Barcelona i Atlètic de Madrid, dos dels grans transatlàntics del futbol espanyol, es juguen aquest dimarts al Camp Nou la possibilitat d'optar al primer títol del curs, la Copa del Rei, una opció que després de l'1-2 de l'anada tenen més al seu abast els blaugranes.

El Barcelona ha jugat sis de les últimes vuit finals de Copa, de les quals ha guanyat quatre, i no falla d'aquesta cita en els últims tres anys. Per contra, l'Atlètic de Madrid n'ha disputat dos, amb una victòria i una derrota. En total, els blaugranes acumulen 28 títols i els blanc-i-vermells deu.

L'1-2 aconseguit pels de Luis Enrique al Calderón és una garantia. En les catorze eliminatòries coperes en les que els blaugranes han afrontat la tornada amb aquest resultat, sempre han accedit a la ronda següent.

L'últim precedent va ser en la temporada 2015-16, quan el Barça va guanyar 1-2 a San Mamés en els quarts de final. En la tornada, els blaugranes van arrodonir el seu passi guanyant per 3-1.

Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, ha afrontat en sis ocasions una tornada amb aquest resultat. En cinc d'elles no va aconseguir passar i només en una, contra l'Athletic Club (1977-78), van capgirar la situació al guanyar per 3-4.

El Barça arriba al partit després d'haver realitzat rotacions de bona part dels seus efectius i d'aconseguir una clara victòria davant l'Athletic Club al Camp Nou (3-0), un resultat més contundent que el joc desplegat pels blaugranes.

Va reservar Luis Enrique a uns quants titulars dissabte, fins i tot es va permetre el luxe de substituir a Leo Messi en el segon temps. Luis Suárez no va jugar ni un sol minut i va deixar la seva posició a Paco Alcácer, Piqué va ser substituït per un problema físic al descans, i els dos laterals titulars tampoc van jugar d'inici.

A més, per al partit, el Barça podria recuperar a dues peces bàsiques en el seu joc combinatiu: Andrés Iniesta i Sergio Busquets. Cap d'ells han pogut jugar en les últimes setmanes a causa de sengles lesions i el tècnic tampoc ho ha confirmat.

"Estan millor. Si rebran l'alta? Pot ser que sí, pot ser que no", ha dit Luis Enrique en la roda de premsa prèvia al partit. El tècnic ha confirmat que Piqué està millor del seu problema muscular.

Tot sembla indicar que Busquets podria jugar d'inici, però que Iniesta, a causa de la lesió muscular soferta, segurament serà reservat. Si no juga Iniesta, tot apunta al fet que Rakitic i André Gomes o Denis Suárez formaran la medul·lar.

Amb Busquets en la posició de pivot, el Barça torna a les seves essències després d'uns quants partits en els quals Luis Enrique ha hagut d'improvisar en el mig centre.

Hi ha tres dubtes en l'alineació del Barça. Dos sobre els que acompanyaran a Busquets a la medul·lar; i una, qui farà de Neymar Jr. per completar la davantera.

Per a la primera opció, Luis Enrique estudia diferents possibilitats: Rakitic, André Gomes, Denis Suárez; encara que, pel perfil físic del partit, tot apunta a que seran els dos primers.

En la davantera, tot sembla més clar i segurament serà l'exatlètic Arda Turan qui completi el trident davant l'absència del brasiler, que serà baixa demà per acumulació de targetes grogues.

En la defensa, tot apunta a que jugarà el quartet titular, amb Sergi Roberto i Jordi Alba en els laterals i Gerard Piqué i Javier Mascherano en l'eix. A més de Neymar, l'altra baixa del Barça és Rafinha Alcántara.

Davant, l'Atlètic, aspirant a la seva vintena final de la Copa, té per davant una gesta, pel nivell del seu rival, per la derrota de l'anada i pels seus números al Camp Nou -una dècada sense guanyar i cap triomf en nou visites ja amb Simeone en la seva banqueta-, però la seva competitivitat i la seva capacitat, per molt gran que sigui el desafiament i la dificultat, no admet dubtes.

Tampoc la seva insistència, una de les moltes qualitats que li van dirigir a guanyar una Lliga al Camp Nou, una Copa en el Santiago Bernabéu, una Supercopa d'Europa al Chelsea, una d'Espanya al Reial Madrid i una Lliga Europa a l'Athletic o a eliminar dues vegades a la Lliga de Campions al Barcelona, una al Bayern i una altra al Chelsea.

Ni tan sols amb el seu moment actual, encara distant de la seva millor versió i minvat per la irregularitat que ha patit des de novembre, ni amb els seus alts i baixos com visitant aquest curs -vuit triomfs en 17 sortides entre totes les competicions-, ni amb els 16 partits que encadena sense triomf al Camp Nou, l'últim va ser el 5 de febrer de 2006, es pot donar per doblegat a l'Atlètic, que necessita dos gols com a mínim per remuntar i avançar a la final.

Des d'aquesta circumstància clau, amb només dues derrotes en els seus últims dotze partits oficials, però a la vegada una sola victòria en els cinc més recents, i amb encara dubtes en el seu joc, el segon temps del partit d'anada, quan va oprimir al Barcelona i va acumular ocasions, és l'exemple que es posa l'Atlètic per a la tornada.

Aquesta pressió, aquest entusiasme, aquesta emoció, aquesta intensitat i aquesta mentalitat guanyadora guien l'equip rumb al Camp Nou, on sap que la seva eficàcia a dalt serà essencial per creure en la classificació i on Diego Simeone proposarà un onze ofensiu, previsiblement amb Fernando Torres al costat del francès Antoine Griezmann a la punta.

L'atacant madrileny, impulsor de la reacció dimecres i golejador dues vegades davant del Leganés, és un dels dos únics futbolistes que segueixen en el club des de l'últim triomf al Camp Nou, al febrer de 2006, amb dos gols seus (1-3). Li ha fet sis al Barcelona en aquest estadi; cinc més al Calderón.

L'altre és Gabi Fernández, aquest dimarts baixa per sanció. Essencial a l'equip en tota l'era Simeone, la seva absència reubicarà a Koke Resurrección en el mitjà amb Saúl Ñíguez i obrirà les opcions en les bandes per a Yannick Carrasco i Nico Gaitán, els candidats als dos costats, amb l'alternativa d'Ángel Correa o la recol·locació d'Antoine Griezmann. En aquest últim cas, menys probable, el francès Kevin Gameiro jugaria al costat de Torres en la davantera.

En la defensa, en la que ja ultima la seva recuperació José María Giménez, Juanfran Torres apunta al lateral dret, encara que també és una opció per a la banda al mig del camp, amb Sime Vrsaljko per darrere. Stefan Savic, Diego Godín i Filipe Luis completaran la defensa, amb Miguel Ángel Moyá a la porteria de l'equip blanc-i-vermell.

L'objectiu és la remuntada al Camp Nou, on viatja amb quatre baixes entre lesions (Jan Oblak, Tiago Mendes i August Fernández) i sancions (Gabi Fernández). A més, a falta de la sessió d'aquesta tarda, té tres dubtes: Thomas Partey, a l'espera de la seva arribada de la Copa Àfrica; Lucas Hernández, que té avui un judici ràpid per una presumpta agressió a la seva nòvia; i Giménez, reincorporat diumenge als entrenaments després d'una lesió.



- Alineacions probables:

FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Luis Suárez i Arda.

Atlètic de Madrid: Moyá; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Carrasco, Saúl, Koke, Gaitán; Griezmann i Torres.

Àrbitre: Jesús Gil Manzano (Comitè Extremeny).

Estadi: Camp Nou.

Hora: 21.00.