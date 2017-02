Un ex de l'Uni Girona intenta evitar un acte racista ... i l'àrbitre l'expulsa

Roberto Íñiguez, exentrenador de l'Uni Girona, va viure dissabte passat a Rússia un dels episodis més desagradables de la seva trajectòria com a entrenador. El de Vitòria, campió de lliga amb l'Spar Citylift Girona l'any 2015 i actual preparador del Nadezhda Orenburg, disputava un enfrontament de lliga a la pista de l'Spartak Noginsk.

Durant un moment del xoc una de les seves jugadores americanes de raça negra es disposava a llançar tirs lliures. Aleshores, un grup d'espectadors van començar a fer sorolls racistes imitant un mico. Indignat, Íñiguez va intentar parlar amb ells per demanar-los que paressin, però en lloc de rebre suport de l'equip arbitral li van assenyalar una tècnica per dirigir-se al públic. En aquest moment, el tècnic va tractar de parlar amb el col·legiat i amb el comissari de taula perquè prenguessin mesures davant la gravetat dels fets. Això es va traduir en una segona tècnica i la seva expulsió del matx.

«Primera vegada que em fan fora d'un partit per reclamar, protestar i protegir a una de les meves jugadores davant crits racistes. Espero que sigui l'última», va escriure poc després en el seu compte de Twitter l'entrenador. El seu equip, per cert, va guanyar el partit per un contundent 63-86, encara que això no va servir per oblidar el succeït en la pista de Vidnoje.

Íñiguez va arribar a Girona el febrer de 2015 per substituir Ramon Jordana, que havia dimitit com a tècnic de l'Uni. Sota la seva direcció, l'Spar Citylift Girona va proclamar-se campió de lliga per primer cop en la seva històira. Després de guanyar aquell títol, Iñiguez deixava caure que era possible que no continués a Girona la propera temporada per tornar a entrenar a l'estranger. La de Rússia és la seva segona experiència fora d'Espanya després d'entrenar durant dues temporades a Fenerbahce.