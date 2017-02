Girona es marca el repte d´organitzar la «millor» Copa de la Reina de la història

Omplir Fontajau i organitzar «la millor Copa de la Reina de la història» són els dos grans reptes que s'ha marcat l'Uni Girona i la ciutat abans de l'inici del torneig que reunirà els sis millors equips de la Lliga Femenina al final de la primera volta. La Copa es va presentar ahir al saló de Descans del Teatre Municipal, en un acte que va comptar amb l'assistència de la plantilla al complet i els tècnics de l'Spar Citylift. També hi van ser, com a convidades especials, tres històriques pioneres del bàsquet femení a Girona, Maria Carme Vilagran, Dolors Iglesias i Anna Junyer, a qui l'alcaldessa Marta Madrenas va voler agrair «especialment» l'assistència. De moment l'Uni ja ha despatxat més de 2.500 localitats per a la competició que arrenca aquest divendres, amb la qual cosa ja s'ha venut més de la meitat de l'aforament total.

L'acte institucional va reunir Marta Madrenas (alcaldessa de Girona), José Antonio Montero (vicepresident executiu de la FEB), Joan Fa (President de la Federació Catalana) i Llorenç Biargé (President de l'Uni Girona),a més de Josep Pujols (representant d'Esports de la Generalitat) i Fermí Santamaria (vicepresident de la Diputació). La majoria dels parlaments van anar destinats a elogiar la candidatura que va presentar Girona per convèncer la Federació, en el fet de disposar d'una gran instal·lació com Fontajau i en l'estrena de la Minicopa, competició paral·lela que jugaran 12 clubs de la Lliga Femenina amb els seus equips infantils. En aquest sentit Montero va dir que «a la FEB estem molt contents per l'emoció i la implicació que estem veient des del primer moment a Girona i ens sentim molt orgullosos d'haver pres la decisió de portar-la aquí». També va recordar que «és un motiu de satisfacció que es jugui a Catalunya 31 anys després de l'última. Serà un Copa de la Reina històrica en una instal·lació de nivell internacional, amb tots els partits televisats, sis equips participants».

Per la seva banda, Marta Madrenas va indicar que «és un repte per a la ciutat. Ens sentim molt orgullosos de tenir un club que ha aconseguit portar aquesta Copa de la Reina a Girona». L'alcaldessa va deixar clar que «volem que Fontajau sigui càlid i brillant i que gaudim tots» .

La Copa arrencarà divendres amb els dos partits de quarts, Araski-Uni Ferrol (18.45), d'on sortirà el rival de l'Uni a la semifinal de dissabte (19.00), i Gernika-Al-Qazeres (21.00), d'on sortirà l'equip que l'endemà buscarà un lloc a la final contra l'Avenida (21.15). La lluita pel títol serà diumenge a Fontajau a 2/4 de 9 del vespre (Teledeporte).