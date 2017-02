L'Olot lliga Dembo dos anys més

L'Olot ha fet oficial aquest matí la renovació de Dembo Batchylly per dues temporades. Incorporat a l'estiu procedent del Llagostera B, Dembo no ha notat el salt de categoria i està sent un dels jugadors més destacats del conjunt garrotxí. El jugador africà, format al planter del Girona, és un recurs habitual per Ramon Maria Calderé com a revulsiu però també ha complert com a titular. Dembo ha jugat fins ara 22 partits (7 d etitular) en els quals ha marcat 4 gols.

Fa menys d'un mes, el conjunt garrotxí ja es va assegurar la continuïtat d'un altre jove valor de la plantilla, l'escalenc Kike Sánchez, que va renovar també per dues temporades més.