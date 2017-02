Adel Mechaal guanya a Sabadell i obté el bitllet per ser a l'Europeu

Només un dia després que el TAS li donés la cautelar per la sanció que va patir el 16 de gener per haver faltat a tres controls de dopatge, Adel Mechaal va aconseguir a Sabadell el bitllet per als campionats d'Europa de pista coberta de Belgrad. El palamosí va guanyar els 3.000 metres amb 7:48.39, superant de bon tros de la mínima i fent així la millor marca del que portem d'any.

De la seva banda, la banyolina Esther Guerrero va ser tercera a la prova dels 800 metres, aturant el crono als 2:02.38, la seva segona millor marca personal. Un bon resultat, però no tant com el que va aconseguir a finals del mes passat al Terrier John Invitational de la Universitat de Boston. En aquella ocasió, estrenava l'any amb un espectacular 2:01.71 que li servia per guanyar la prova, trencar el rècord català indoor i aconseguir el bitllet per ser a l'Europeu de Belgrad.

Tot plegat, el dia en què l'etíop Genzebe Dibaba va destrossar el rècord mundial indoor de 2.000 metres amb un temps de 5:32.75, deixant enrere la plusmarca que la romanesa Gabriela Szabo va aconseguir el 1998 (5:30.53).