Alabès i Celta són a només un pas de complir el seu somni de ser finalistes

Alabès i Celta es juguen aquesta nit ser a la final de la Copa del Rei, setze anys després que el conjunt basc es plantés a la final de la UEFA i que els gallecs fessin el mateix en aquest torneig. Després del 0-0 de Balaídos, l'eliminatòria està oberta i qualsevol dels dos equips tenen serioses opcions de passar en un duel que no canviarà d'hora i de dia, tot i que l'Alabès així ho va demanar degut a què el Celta no va disputar el seu partit de Lliga contra el Reial Madrid pel mal temps.

Als locals només els val la victòria; un empat sense gols obligaria a tots dos equips jugar la prórroga, mentre que la resta de resultats són suficients per al Celta. L'Alabès arriba motivat després de guanyar al camp de l'Sporting (2-4) aquest últim cap de setmana. A més, a la Copa no ha perdut cap partit. El tècnic Mauricio Pellegrino té previst tirar del seu onze de gala i no compta amb baixes per afrontar la cita més important de la temporada per a un equip que tot just aquest any torna a militar a la Primera Divisió.

El Celta, més descansat després de no enfrontar-se al Reial Madrid, podrà alinear el mateix onze de l'anada després que les molèsties musculars del central Cabral quedessin en només un ensurt. Les úniques baixes són les dels lesionats Claudio Beauvue i Rubén Blanco. Tot i això, tots dos han estat convocats pel tècnic, Eduardio Berizzo, qui va referir-se ahir a la suspensió del duel de diumenge passat amb els madridistes. «El partit s'hagués suspès contra qualsevol rival perquè la seguretat dels espectadors corria perill. Balaídos necessita una revisió. Hem de tenir un estadi d'acord amb l'afició que tenim».