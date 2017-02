«Aquest any serà el que patirem més per la permanència»

Què s'hi juga el Bordils en el partit contra el Nava?

És un partit decisiu que marcarà la classificació final dels dos equips. Si és una final? De finals n'hi ha moltes. Fixi's, si guanyem empatarem amb el Nava però el cap de setmana següent ens esperarà una nova final a Zarautz i, en l'altre, la visita del Còrdova. Finals en tenim cada setmana. El de dissabte és un partit marcat en vermell, contra un rival que tenim dos punts per sobre. Pensàvem que arribaríem al partit empatats però per sorpresa ells van guanyar el Palma del Río i nosaltres vam perdre a Torrelavega.

El partit de la primera volta, amb victòria per al Bordils, pot ser una referència?

Aquell va ser un partit molt estrany. Vam anar allà i ells encara no havíen guanyat cap partit. Hi havia molta tensió. Ara tenen un patró de joc més definit, tot i que hi ha mala maror, no són un bloc unit. Hi ha jugadors del Nava que ja s'estan oferint a d'altres clubs per la temporada que ve. Sí que ens pot servir de referència, de model anímic, pensar que allà vam guanyar de dos després que ens empatessin a cinc minuts del final un partit que havíem arribat a guanyar de sis. Necessitem el pavelló ple i que la gent ens faci anar amb una marxa més que el rival des del principi.

S'estan produint resultats molt estranys, com els triomfs de Nava i Còrdova contra Palma del Río i Zamora.

Sí, hi ha resultats molt estranys i inesperats. Potser els rivals tampoc s'esperaven que nosaltres guanyéssim el Barça o que féssim un partit tan bo a Torrelavega. Quan estàs molt necessitat poden passar aquestes coses, tot i que solen ser més cap al final de la temporada i ara s'han avançat.

Per on passa la permanència?

Pels partits de casa. Qui es vulgui salvar ha de puntar l'obligatori a casa i mirar de fer algun punt inesperat. A fora hi ha molts factors, desplaçaments, cansament, arbitratges... que ho fan molt més complicat.

En les tres temporades anteriors s'han salvat sense excessives angoixes. Aquest any serà la permanència més difícil?

Per descomptat. Aquest serà l'any que patirem més per la permanència. No hem tingut cap partit plàcid tret de la victòria contra el Gijón. Patirem i ens costarà molts disgustos. Tenim una mancança de gol. Han marxat molts referents en posicions ofensives específiques com la de central, lateral esquerre, pivot, lateral dret... Ara tenim jugadors perfectament vàlids però a qui els ha arribat la responsabilitat de cop i a tots a la vegada. Han de ser resolutius, jugar-se les pilotes calentes i assumir la responsabilitat molts minuts. Hi ha qui ho porta millor i hi ha qui li costa més.

Com afecta la situació del club, dirigit per una gestora, a la situació esportiva?

No ajuda gens. No dóna seguretat, crea incertesa, no és agradable aquest buit. No ajuda a estar tranquils i no permet que els jugadors ni l'entrenador puguin tenir el 100% centrat en la pista, com hauria de ser. Tenim els mateixos recursos que abans, però hi ha una incertesa: els jugadors pregunten què passarà, com s'ha arribat a aquesta situació, què passarà...

Entén que sigui difícil trobar gent per dirigir el club?

És molt sacrificat. Trobo comprensible que la gent no vulgui perdre hores ni tenir maldecaps si no té un vincle sentimental molt fort amb el club. Ningú et felicita perquè tens un patrocinador nou. Has de fer una feina fosca que no surt enlloc i és poc agraïda. Per això penso que caldria fer un pas endavant, posar algú a les oficines treballant. Els directius ara decideixen, vénen al bar i passen la mopa i potser això s'ha d'acabar. Caldria un administratiu que fes la feina i que quan arribés el directiu al club només hagués de prendre decisions i no també executar-les.

Què li diuen els aficionats quan el troben pel carrer?

Sobre la situació esportiva tot són molts ànims. Em diuen que patirem molt però que ho tirarem endavant i ens salvarem.