El Barça més gris pateix per ser a la final

El Barcelona va patir el que no està escrit per classificar-se per a la final de la Copa del Rei per quarta vegada consecutiva després de l'empat amb què es va tancar la tornada contra l'Atlètic de Madrid (1-1), en un partit que va tenir de tot: tres expulsions, un penal fallat pels visitants i emoció fins al final.

Els barcelonistes no podran comptar per a la final amb Luis Suárez, autor del gol, ni tampoc amb Sergi Roberto. El partit va ser intens. Va dominar l'Atlètic de Madrid en el primer temps, però va marcar el Barça a la recta final. Després del descans, els de Simeone van posar en dificultats els de Luis Enrique a la recta final i van marcar al 82. Els últims minuts, els blaugranes van acabar jugant amb nou i traient aigua de la barca davant d'un Atlètic que va buscar la pròrroga fins al darrer sospir però sense èxit.

De sortida, el Barça va desmentir el seu entrenador i no va saltar al camp a guanyar, malgrat que Luis Enrique el dia abans havia anunciat que el seu equip no sap jugar a una altra cosa. Els blaugranes van convidar l'Atlètic a atacar, especulant en excés, amb el temps i amb els nervis d'un rival que va sortir amb tot perquè necessitava dos gols per capgirar l'eliminatòria.

Patia el Barça i sorprenien els matalassers. Sense la pilota, els blaugranes no són res i menys quan d'entrada Busquets i Iniesta es van quedar a la banqueta. El mig del camp barcelonista no existia, André Gomes patia de quatre i Rakitic i Denis Suárez es van afartar de perseguir ombres.

La primera ocasió va ser local, en una acció en llarg de Cillesen, i una combinació d'Arda Turan amb Luis Suárez (min.5). Però a partir d'aquest moment, totes les oportunitats van ser per als de Diego Simeone i el porter holandès, el més destacat del seu equip. Un córner a favor es va convertir en un contraatac de Carrasco, que no va encertar després de retallar a Sergi Roberto (min.6). Després Koke va posar una pilota al capdavant de Savic en una jugada a pilota parada (min.11), Koke va rematar davant Cillesen al 16, Godín ho va intentar després d'un córner en el 17 i Filipe Luis ho va provar en el 20.



Messi apareix

A partir de la mitja hora, la balança es va decantar cap a l'altre favor. A l'l'equip madrileny li va començar a faltar l'aire. El Barça tenia més la pilota i va començar a jugar en camp contrari, just el pla que havia ideat Luis Enrique, però que fins aleshores no ho havia pogut dur a la pràctica.

I a partir d'aquest pla, tot va canviar. Va entrar més en joc Messi i quan això té lloc en el partit passen coses, com així va ser. Al límit del descans, André Gomes va combinar amb Leo i ell ho va fer gairebé tot: una acció entre dos o tres rivals, un finta, una rematada seca, un rebuig de Moyá i l'oportunisme de Suárez per batre el porter en la segona rematada del Barça en els primers 45 minuts.

Les males notícies van continuar per als de Simeone amb la lesió de Godín en els primers minuts del segon temps. Semblava que tot canviava. El gol va pesar a l'Atlètic, el Barça ja dominava la situació sense aclaparaments fins que un error de càlcul va tornar a equilibrar la situació.

Quan es preparava el canvi d'Aleix Vidal per Sergi Roberto, que havia vist una groga en el primer temps, el carriler de Reus va veure la segona i va ser expulsat en el minut 57. Griezman, dos minuts després, anotava l'empat, però va ser anul·lat per fora de joc, encara que la repetició televisiva va demostrar que el francès estava en línia amb Gerard Piqué.

Va olorar la sang Simeone i va posar Gameiro per Torres. Va reaccionar Luis Enrique i va treure del camp Denis Suárez i va reforçar el seu equip amb Javier Mascherano a mitja hora per al final. Però la sort del Barça és que Carrasco va ser expulsat en el 69. Les forces s'igualaven i llavors va entrar Busquets per Arda; després, Iniesta per Rakitic.



Gameiro hi posa emoció

El punt d'inflexió es va poder produir quan, a deu minuts del final, Gil Manzano va assenyalar penal en una acció de Piqué sobre Gameiro molt protestada pels locals. El davanter de l'Atlètic va fallar, però es va refer en el minut 82 quan va marcar l'empat després d'una gran assistència de Griezmann. Es va bolcar l'equip de Simeone i va poder forçar la pròrroga. El Barça va aguantar com va poder fins i tot amb nou, després que Suárez fos expulsat al minut 90 en veure la segona targeta groga.

Quedaven cinc minuts del descompte i els matalassers van buscar l'1-2 de totes les maneres, especialment penjant pilotes a l'àrea de Cillesen. L'Atlètic es va quedar a mitges i el Barça, el rei de Copes, es va classificar per a una nova final, la setena en les últimes nou temporades.