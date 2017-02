Cinc estrelles visiten Fontajau

Trenta temporades d'experiència a la WNBA. Aquest és l'impactant bagatge del cinc titular de l'AGÜ Spor que avui visita Fontajau (19.00, portes obertes per al públic) en l'anada d'una eliminatòria de l'Eurocup molt complicada de superar per a l'Uni. Ara bé, tan complicada com il·lusionant. Per a les jugadores com al públic de Fontajau que recorda bé l'immens talent que els va regalar a cada partit dels pocs que va poder jugar la temporada passada a Girona Chelsea Gray. Avui la podran tornar a veure més ben acompanyada que mai. L'AGÜ Spor té un cinc titular que voldrien molts equips d'Eurolliga, la profunditat de banqueta ja és una altra història, i les opcions de l'Uni passen per veure si les cinc tenen «ganes» de jugar aquest vespre o es dediquen a cobrir l'expedient esperant el partit de tornada de la setmana vinent a Kayseri. «Quan volen jugar i s'hi posen totes cinc són un espectacle. Són un equip que té diferents ritmes de joc, van fent i apareixen quan els fa falta», explica Èric Surís, qui és conscient que, probablement, les turques esperaran el moment just per prémer l'accelerador i, abans, aniran fent i, fins i tot, es refugiaran en defenses zonals per protegir la veterana Ann Wauters prop de cistella i per no desgastar el físic de Chelsea Gray.

La genial escorta nord-americana és l'estrella de l'AGÜ Spor encara que, al seu costat, hi hagi un mite com la pivot Ann Wauters (quatre Eurolligues i nou lligues en cinc països diferents), la base Tanisha Wright (dotze temporades consecutives jugant a la WNBA) i gent del talent de Lara Sanders i Jelena Dubjlevic. Les cinc acumulen trenta temporades d'experiència a la lliga nord-americana, totes hi van jugar aquest passat estiu i Gray, Wauters i Dubjlevic van ser campiones amb Los Angeles Sparks. A la plantilla de l'Uni només hi ha una temporada d'experiència a la WNBA: la que va jugar com a rookie a San Antonio Haley Peters aquest darrer estiu. «El nostre objectiu ha de ser competir els quaranta minuts i no marxar del partit en cap moment, perquè són un equip que et pot passar per sobre en qualsevol moment», detalla Surís, que, sense Silva i sense poder inscriure Coulubaly, haurà de donar voltes a veure què es pot fer contra un joc interior amb Ann Wauters i Lara Sanders. Alminaite haurà d'emparellar-se amb la històrica pivot belga tot i que, a l'altre costat de la pista, un plantejament de l'Uni jugant amb Peters, Ibekwe i Spanou juntes podria ser complicat de defensar per les turques. Als seus 36 anys a Wauters li pot costar defensar rivals que encarin a la cistella de cara. Tot i que aquí sí que l'AGÜ Spor es protegiria amb una zona. «Hem d'intentar treure el millor resultat possible sense obsessionar-nos en aconseguir un coixí de punts per la tornada perquè ens afegiria una pressió afegida contra un equip contra el qual ja és difícil simplement anar a guanyar el partit», conclou Surís, que passat el partit d'aquest vespre ja podrà començar a pensar en l'altre gran moment de la setmana: la Copa.