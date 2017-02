La cursa més solidària de Xavi Marina

Cada vegada que Xavi Marina creua la porta de casa seva amb la motxilla a l'esquena, és per fer-ne alguna de grossa. Córrer no l'espanta. Al contrari, l'apassiona. Això l'ha dut a rodar per l'Àrtic, l'Amazones, el desert d'Abu Dhabi o Sri Lanka, d'entre un munt d'indrets d'aquest planeta. L'última aventura del pastisser de Blanes ha estat la més solidària de totes. Acompanyat del també fondista Joan Muñoz, selvatà com ell, van viatjar fins a un país en estat d'emergència com ho és Gàmbia per donar un cop de mà als més necessitats. Van complir amb l'objectiu. Córrer n'era un, però no el principal: l'altre era el de repartir els 120 quilos de material escolar, material esportiu i medicines entre més d'una vintena de poblats del país africans.

Ni les altes temperatures ni el conflicte que viu Gàmbia (l'amenaça d'una intervenció militar per enderrocar el govern de Yahya Jammeh, al poder sense haver-se proclamat vencedor a les urnes) va aturar Marina i Muñoz, que van completar la Ruta Solidària 120 km Non Stop amb un temps de 10 hores i 54 minuts. La cursa és un projecte de cooperació que ells mateixos havien engegat unes setmanes abans amb la col·laboració de la ONG Kuwonku Blanes. Des del mes de desembre, quan la campanya va donar el tret de sortida, s'ha anat recollint tot el material i medicines que els dos fondistes van acabar repartint pels poblats del país africà, gràcies a la col·laboració i aportacions de diverses farmàcies, d'algunes entitats i també de particulars.