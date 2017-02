El migcampista de l'Almeria Joaquín diu que estan passant «un calvari»

Si no hi ha cap sorpresa d'aquí a dissabte, Fernando Soriano s'asseurà a la banqueta de l'Almeria per rebre el Girona. La delicada situació que viu el conjunt andalús -en llocs de descens a 3 punts de la salvació- fa que els nervis i l'angoixa acompanyin l'equip des de fa moltes jornades. De fet, el crèdit de Soriano, que es va allargar arran del triomf contra l'Oviedo (3-0) de fa quinze dies, es podria exhaurir si després de la derrota a Vallecas (1-0), l'Almeria no pot superar el Girona. En aquest sentit, Joaquín Fernández va parlar sense embuts ahir al matí després de l'entrenament de l'equip. El jove migcampista del planter i un dels homes més utilitzats per Soriano qualifica de «calvari» el que està passant la plantilla. «Estic convençut que tots els jugadors de l'Almeria, que són grans professionals, estan passant un calvari. Tot i que la gent digui que ens és igual perdre o guanyar, no és així. Ens fa mal perdre i, per això, el dia a dia és molt complicat», reflexionava.

Joaquín considera que una de les claus per la mala situació de l'equip és no haver guanyat encara a domicili. Pel que fa al Girona, el jugador andalús només té paraules d'elogi. «Em sembla que és l'equip que té les coses més clares de Segona Divisió perquè sap molt bé a què juga», destaca. Malgat tot, Joaquín considera que la situació límit de l'Almeria els ha de jugar a favor. L'Almeria tindrà la baixa segura de Jonathan Zongo per lesió i està pendent de l'estat de Corona, Isidoro i Motta.

D'altra banda, la Lliga va fer oficial ahir que Paco Herrera (Valladolid) ha estat escollit millor entrenador del mes de gener. Pablo Machín i Pep Lluís Martí (Tenerife) eren els altres finalistes.