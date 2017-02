Narcís Julià abandona el Saragossa

Narcís Julià s'ha desvinculat aquest matí del Saragossa, club on exercia de director esportiu des de la temporada passada. El gironí, molt qüestionat pels mals resultats del conjunt aragonès, ja havia plantejat al club la seva sortida fa dues setmanes però aleshores el Consell d'Administració va encomanar-li acabar la feina de reforçar l'equip durant el mercat d'hivern. L'Última operació de Julià ha sigut el fitxatge del davanter grec Samaras, que precisament serà presentat avui. Amb el mercat tancat, aquest matí s'ha firmat la desvinculació de Julià, que marxa acompanyat del secretari tècnic Albert Valentín.

Julià havia arribat al Saragossa la temporada passada però cap dels projectes que va engegar amb tècnics com Lluís Carreras o Luis Milla han reeixit. Ara a Saragossa hi deixa a la banqueta Raül Agné, amb qui va coincidir al Girona, ell com a director esportiu i més tard entrenador, i l'ara tècnic, com a futbolista, el curs 2002/03. Abans d'arribar al Saragossa, on hi havia destacat com a jugador, havia sigut entrenador del Girona el curs 2009/10 i secretari tècnic del Barça exercint de mà dreta d'Andoni Zubizarreta.