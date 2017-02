Polèmica a les xarxes socials per la decisió de Rubi d'expulsar al capellà de l'Sporting

La decisió del nou entrenador del Sporting d'aïllar els jugadors abans dels partits (el que implica reduir al mínim les persones que accedeixen al vestidor perquè no hi hagi distraccions), ha aixecat la polèmica a les xarxes socials. La notícia, avançada per aquest diari fa dies, implica, per exemple, que el capellà de l'Sporting, Fernando Fueyo, no tingui accés als jugadors abans que surtin al camp de joc, suprimint per tant el costum tradicional a l'Sporting de resar un Pare Nostre abans dels partits. Les noves mesures ja es van posar en marxa al Benito Villamarín però la polèmica s'ha aguditzat ara amb la publicació d'aquesta "expulsió" del capellà en els mitjans de comunicació nacionals.

A Twitter els seguidors de l'Sporting es divideixen entre els favorables a la mesura i els que no entenen que el nou entrenador del conjunt blanc-hagi decidit "carregar-se" la tradició.