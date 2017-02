Victòria de prestigi per a l'Uni

El partit de tornada de dimecres vinent a Kayseri serà molt complicat, però els vuit punts de marge (71-63) permeten a l'Uni somiar en eliminar de l'Eurocup un AGÜ Spor ple d'estrelles de la WNBA i avui ha perdut a Fontajau en un partit on el bàsquet, i la constància durant 40 minuts de les locals, han pesat més que les foguerades de talent de Wauters o Chelsea Gray. L'immens treball defensiu de Jordana sobre Gray, el gran partit d'Alminaite i els punts de Leo Rodríguez, Spanou, Peters o Ibekwe (màxima anotadora amb 21) han acabat per decantar la balança decidint una victòria de molt prestigi per a l'Uni a només tres dies de la Copa.

Amb Haley Peters i Ify Ibekwe ansioses per menjar-se la cistella rival, l'Uni ha entrat molt bé en el partit contra un AGÜ que, alternant la defensa individual amb una zona 2-3, ha semblat jugar amb marxa menys cada cop que les gironines ha pogut córrer. Un triple de Leo Rodríguez contra la zona turca ha permès a l'Uni arribar al final del primer quart guanyant de nou punts (21-12) i, encara que uns bons minuts de la veterana Wauters han permès a l'AGÜ equilibrar el marcador en els primers minuts del segon (22-22), l'equip d'Èric Surís ha tornat a estirar-se amb Ify Ibekwe demostrant que si no ha tingut oportunitats a la WNBA no es per faltar de talent. Un triple de Rosó Buch i un gran contracop de l'Uni acabat per Spanou han obligat el tècnic turc, Ayhan Avci, a demanar temps mort veient que el seu equip perdia d'onze punts (33-22). Al descans, 39-30.

Cinc punts consecutius de Leo Rodríguez just després de la represa han obert un forat en el marcador amb la banqueta turca més pendent de protestar qualsevol acció als àrbitres que no pas d'atrevir-se cap petita indicació a les seves jugadores de què havien de fer. Una tècnica a l'entrenador visitant semblava posar encara el partit més de cara a les gironines,52-40, però les aparicions puntuals de Wauters i Wright mantenien viu l'AGÜ (56-48, al final del tercer quart).

En els darrers deu minuts, l'AGÜ Spor ha defensat com no ho havia fet en tot el partit. No ha deixat marge pe córrer a l'Uni i, a poc a poc, entre l'immens talent que encara conserva Anna Wauters, una estranya antiesportiva a Jordana i un triple de Gunay s'ha arribat a un final de partit molt ajustat. Un bàsquet d'Alminaite, que avui ha fet el seu millor partit amb la samarreta de l'Uni, i un impressionant triple d'Ibekwe a a 47 segons del final (71-63) han obert la porta a la victòria gironina.