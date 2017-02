El Barça presentarà recurs perquè Luis Suárez no es perdi la final de la Copa

El Barça va anunciar ahir que recorrerà al Comitè de Competició la targeta groga que va veure Sergio Busquets i la segona que va rebre el davanter Luis Suárez durant el partit de tornada de semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, disputat dimarts al vespre al Camp Nou.

Segons consta en l'acta arbitral del partit redactada per l'àrbitre Gil Manzano, Suárez va veure la segona groga en el minut 90 «per impactar amb el braç contra un jugador adversari (Koke) de forma temerària en la disputa d'una pilota».

El davanter uruguaià es va mostrar indignat, a la conclusió del partit, per la seva expulsió que, en principi, li impedirà disputar la final de Copa. «Ni tan sols ha estat falta. Només m'he girat i semblava que el defensa era el que volia. Ric de l'expulsió, són coses que no tenen explicació. Ja sabem com funciona això», va manifestar.

Busquets, de la seva banda, va rebre la groga en el minut 95 «per desplaçar la pilota del lloc on s'anava a realitzar una posada en joc, en senyal de disconformitat», segons Gil Manzano. El Barça al·legarà que la pilota que va allunyar el jugador no va ser, com va apuntar l'àrbitre, amb la qual s'estava disputant el partit, sinó una altra que acabava d'entrar en el camp.



No va voler marxar del camp

El col·legiat del partit, Gil Manzano, va fer constar en l'apartat que el punta uruguaià, «una vegada expulsat, va endarrerir la seva sortida del terreny de joc de manera considerable», sense «fer cas» de les seves instruccions i que es va quedar al costat de la banqueta veient el final del partit.

«Una vegada fora del terreny de joc, es va quedar a les escales d'accés al túnel de vestidors observant el partit fins que aquest va acabar, malgrat que el quart àrbitre va comunicar en reiterades ocasions que havia d'anar-se'n als vestidors, no fent cas novament cas d'aquestes instruccions», afegeix en l'acta.

El Barça recorrerà la segona targeta groga de Suárez, per un suposat cop de colze a Koke, ja que la seva expulsió li impediria disputar la final. Però l'actitud del jugador, no volent marxar del camp, i les seves declaracions de després del partit no ajuden gens. Suárez, indignat, va mantenir un discurs que no el beneficiarà a l'hora d'obtenir una resolució favorable quan el club blaugrana recorri la seva sanció. «Ric de l'expulsió» i «ja sabem com funciona això», va comentar abans d'anar-se'n a la dutxa.

La més que possible absència de Luis Suárez a la final de Copa s'afegirà a la Sergi Roberto, també expulsat dimarts però amb dues grogues que no admeten recurs.