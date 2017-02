El duel entre el Sant Andreu i el Palamós es podrà jugar tot i els efectes del vent

Com va passar a Balaídos, el cap de setmana passat, a Tercera Divisió també hi va haver un estadi on els efectes del vent van provocar desperfectes a la coberta. No s'ha generat tant rebombori mediàtic amb pressions, retrets i declaracions de presidents i l'alcalde de torn, ni tampoc es va haver de suspendre el partit del primer equip perquè aquest jugava a domicili. Ara bé, sí que el partit que s'estava disputant en aquell moment es va haver de suspendre i els previstos per a la tarda de diumenge també. L'estadi en qüestió és el Narcís Sala, camp que visitarà el Palamós el pròxim diumenge ja que el duel entre el Sant Andreu i el degà està confirmat que es jugarà.

Diumenge passat, el fort vent que assotava Catalunya, en especial el sud i les comarques de Barcelona va provocar la caiguda d'una placa de plàstic de la coberta del Narcís Sala. En el moment dels fets s'estava jugant el partit entre el Juvenil F del Sant Andreu contra el Racing de Sarrià, però la fortuna va voler que l'incident succeís durant el temps de descans quan els futbolistes es trobaven als vestidors. Després del despreniment del tros de coberta, fonts del club quadribarrat van expressar la seva tranquil·litat. «Afortunadament tothom està bé i no s'han lamentat danys físics ni materials». Diumenge mateix, la Guàrdia Urbana i els Bombers van procedir a retirar la placa que va caure de la coberta i que tenia unes dimensions de 2×1 metres. El cap dels Bombers va demanar la suspensió dels partits per la tarda de diumenge davant la previsió de fortes ventades i el club no va dubtar de fer cas i seguir les seves recomanacions.

Tot sembla indicar, que el partit d'aquest diumenge a les 12.00 entre el Sant Andreu i el Palamós es jugarà amb tota normalitat si els Bombers, l'Ajuntament de Barcelona o la FCF no diuen el contrari. La part de la coberta que va caure és provisional des del partit de Copa del Rei que va jugar el Sant Andreu davant l'Atlètic de Madrid i la responsabilitat de canviar-la és del consistori barceloní.