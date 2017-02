Julià posa punt i final a la seva etapa com a director esportiu del Saragossa

Narcís Julià ja no és el director esportiu del Saragossa després que el gironí arribés ahir al matí a un acord amb el club aragonès per desvincular-se´n. Molt qüestionat per l´afició i també per una part de la directiva per culpa dels mals resultats, Julià donava per liquida la seva etapa a l´entitat un dia després que l´internacional grec Georgios Samaras arribés a Saragossa i reactivés l´eufòria d´una afició descontenta i ­desil·lusionada. Havia arribat a presentar la seva dimissió feia dues setmanes, però el Consell d´Administració li va demanar que acabés de reforçar l´equip al mercat d´hivern.

L´etapa del gironí al club ha durat poc més d´un any. Va ser el passat 21 de desembre del 2015 quan hi va aterrar després de la destitució de Martín González. Amb ell, i durant 13 mesos, el vestidor ha patit més d´una revolució, amb un grapat de cares noves, i també amb fins a tres entrenadors: Lluís Carreras, Luis Milla i Raül Agné. A Julià l´acompanyarà Albert Valentín, responsable de la secretaria tècnica i un dels seus homes de confiança. Raül Agné de moment té la confiança de la directiva, a l´espera dels resultats que es vagin produint.