Mor Xavier Fabregó, exjugador del Figueres, Girona i Olot

L'exfutbolista olotí Xavier Fabregó ha mort als 56 anys a causa d'una malaltia. La Unió Esportiva Figueres ha anunciat, aquest dijous, el decés d'un jugador que va vestir la samarreta de l'equip empordanès entre les temporades 1983 i 86 -ascens inclòs a Segona Divisió A- i també havia jugat a l'Olot, Girona, Vic, Banyoles, entre d'altres.

Fabregó es va formar futbolísticament a les categories inferiors de l'Olot -amb el permís del Sant Pere Màrtir, el seu primer equip. Faria el pas al futbol amateur tot incorporant-se al seu primer equip olotí, on va jugar durant 4 campanyes -en l'última, a 3a, va disputar la fase d'ascens a 2a "B". El Figueres seria el seu nou destí, a 2a Divisió "B" i al camp del Far, amb Jordi Gonzalvo, Pepe Pinto i Mané com a entrenadors i jugadors que han passat a la història de la Unió com Manolo Valle, Joan Duran, Javier Bayona, Arturo, Pere Gratacós, Paco Martínez, Paco Boix, Pitu Duran, Joan Luque, Pere Vilarrodà, Lara, Giralt, Antonio Cuevas... com a companys de vestidor.

El defensa garrotxí va estar a punt de fitxar pel FC Barcelona mentre complia la seva etapa unionista. El FC Girona també el veuria jugar (1988-1992), pujant a 2a "B" i disputant una fase d'ascens a 2a "A" en el seu últim any amb els gironins. El Vic i el Banyoles completarien el seu particular historial esportiu.

Aquest diumenge (17 h) a Vilatenim es guardarà un minut de silenci just abans de l'inici del partit Figueres-Olot, de Tercera Divisió.