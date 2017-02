El porter Jon Ander podria estrenar-se contra l'Alcoià

El Llagostera va decidir el darrer dia del mercat d'hivern reforçar la porteria amb l'arribada del basc Jon Ander Felipe. Els fitxatges de Pitu, Chica i Raúl Fuster van fer que el club retirés la fitxa federativa a Nico Ratti -que continua entrenant-se amb l'equip-, la qual cosa va deixar Oriol Alsina amb només José Moragón i el jove Pol Busquets -del filial- com a porters. Això va fer que el club es mogués ràpidament i aconseguís la cessió per part de l'Eibar de Jon Ander, que no tenia gaire protagonisme a la UD Logronyès. Jon Ander, que ocupa plaça de sub-23, serà presentat demà oficialment tot i que ja fa dies que s'entrena amb els seus nous companys. En aquest sentit, no seria descartable fins i tot que sortís d'entrada diumenge contra l'Alcoià a Palamós.

La derrota a Vila-real va fer mal a un Llagostera que s'encomana a la seva fortalesa a Palamós, on fa tres mesos que no hi perd i des del curs passat que hi manté una trajectòria gairebé perfecta. Aquest curs, els llagosterencs només han perdut com a local en una ocasió, davant el Barça B (0-2), mentre que els altres marcadors són 5 victòries i 5 empats. A banda de la derrota contra el filial, per trobar un altre rival que s'emportés els tres punts de Palamós cal remuntar-se gairebé un any enrere, el dissabte 27 de febrer del 2016 quan el Girona es va endur el derbi amb un gol de penal de Granell (0-1).

D'altra banda, el club posa a disposició dels abonats dues invitacions que poden recollir al Municipal de Llagostera o bé reservar-les i recollir-les el mateix dia del partit.