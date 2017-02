Raúl Matito agafa el relleu de Nacho Castro com a entrenador del Farners

El Farners va oficialitzar ahir l'arribada de Raúl Matito a la banqueta després de tancar els serrells que mancaven per tancar la seva incorporació. El tècnic vallesà arriba per substituir Nacho Castro, que ha demanat la baixa per motius personals. Matito arriba amb l'aval de quatre temporades dirigint el Granollers, al qual va aconseguir tornar a Tercera el 2014. Malgrat els darrers mals resultats, Matito arriba a Santa Coloma amb l'equip en una situació relativament tranquil·la, setè classificat a la zona mitjana de la taula. Matito arriba amb Mario Fernández, que serà el seu ajudant. Matito debutarà diumenge al migdia al camp del Martinenc.