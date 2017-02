Araski i Ferrol volen ser el rival de l'Uni en la semifinal

L'Spar Citylift Girona no debuta a la Copa fins demà a les set de la tarda, però el seu camí cap a la final comença aquesta tarda quan conegui el nom del seu rival en les semifinals. L'Araski de Vitòria i l'Uni Ferrol juguen la primera de les eliminatòries prèvies (18.45) en un duel que, d'entrada, arriba condicionat pel dubte sobre si la base Ana Suárez, peça clau en l'engranatge de l'equip gallec, pot jugar, o una lesió muscular la deixa fora de la Copa. A l'Uni no es mullen. No poden escollir rival i el que toqui serà el bo però, tot i que van guanyar fa dues setmanes a la pista de l'Araski (57-80) i fa quatre a la del Ferrol (63-77) , Èric Surís avisa que «en una competició com la Copa aquests precedents no compten i qualsevol dels dos et pot posar en molts problemes si no estem a un bon nivell».

En la seva primera temporada a Lliga Femenina 1, l'Araski ja fa setmanes, per no dir mesos, que té la feina feta. L'equip de Vitòria ocupa el quart lloc a la classificació, la permanència està més que ben lligada, i la participació en la Copa és un premi important per a un equip que, abans de Nadal, ja va deixar marxar la seva jugadora més cara: Vanessa Gidden. «Si algú ens hagués dit que jugaríem la Copa en la nostra primera participació en la Lliga Femenina 1 haguera estat difícil de creure, però vam aconseguir la classificació després d'una primera volta de somni i volem aprofitar al màxim aquesta oportunitat», explica l'entrenadora de les basques, Madelen Urieta, que sense Gidden té en la talentosa base Silva, en l'experimentada Marta Tudanca i en la nord-americana Roundtree les seves jugadores clau, a més de Liñera i de la pivot argentina Gisela Vega, també ex-Uni, que ha arribat a Vitòria per agafar el relleu de Gidden. Sobre el rival, Uriarte defineix el Ferrol a partir de la incomoditat que provoca en els rivals l'estil de joc de Lino López amb una única pivot clara: Bea Sánchez. «És un equip que té un joc atípic i que juga amb quatre jugadores obertes. Juguen amb molt de cor i il·lusió», diu Urieta, que també destaca el paper de Barbee.

Per la seva banda el tècnic de l'Uni Ferrol, Lino López, tampoc amaga que la presència a la Copa és un premi inesperat per al seu equip. «Ni en els nostres millors somnis esperàvem jugar la Copa. És una oportunitat històrica per a nosaltres el fet de jugar aquesta competició. L'equip arriba molt bé pel que fa a confiança i físicament», explica el tècnic que, però, assegura que Ana Suárez no podrà jugar i destaca que «és l'única jugadora de la nostra plantilla que té experiència en la competició». Sense Suárez, les opcions del Ferrol passen per la feina de jugadores com Barbee, Araujo o Bea Sánchez, que juguen molt bé intercanviant posicions interiors amb exteriors. Són un equip molt complicat de defensar.