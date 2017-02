Dos partits de càstig per a Luis Suárez, que es perdrà la final de Copa

El davanter uruguaià del Barcelona, Luis Suárez, es perdrà la final de la Copa del Rei, després de ser sancionat ahir amb dos partits de suspensió pel Jutge de Competició de la Federació Espanyola de Futbol. L'atacant, que va ser sancionat amb un partit de suspensió per la doble targeta groga que va veure en el partit de tornada de les semifinals de Copa, va ser igualment castigat amb un altre partit de suspensió per «no voler» anar-se'n als vestidors, segons recull l'acta arbitral, després de la seva expulsió.

«Una vegada expulsat, va endarrerir la seva sortida del terreny de joc de manera considerable», i «no fent cas» de les instruccions del col·legiat es va quedar al costat de la banqueta veient el final del partit, assenyala en el seu escrit l'àrbitre d'aquell partit, Jesús Gil Manzano.

«Una vegada fora del terreny de joc, va estar a les escales d'accés al túnel de vestidors observant el partit fins que aquest va finalitzar, malgrat que el quart àrbitre va comunicar en reiterades ocasions que havia d'anar-se'n als vestidors, sense fer novament cas d'aquestes instruccions», afegeix l'acta.

Tots aquests fets han portat el jutge de Competició de la Federació Espanyola de Futbol a sancionar el davanter uruguaià del Barcelona amb un partit de suspensió en virtut de l'article 113.2 Codi Disciplinari de la Federació.

L'esmentat article estableix que «els que siguin expulsats hauran de dirigir-se als vestidors sense possibilitat de presenciar el partit des de la graderia. L'incompliment de la citada obligació serà objectiu de sanció entre un i tres partits de suspensió amb multa econòmica».

De la seva banda, Sergi Roberto també va ser sancionat, en aquest cas amb un partit de suspensió per la doble targeta groga que va veure en el partit de tornada de les semifinals, igual que el davanter belga de l'Atlètic de Madrid Yannick Carrasco, que va ser expulsat per doble amonestació als 70 minuts de joc. En canvi, Competició optava per deixar sense efectes la targeta que va veure Sergio Busquets.

El Barça haurà de decidir ara si presenta recurs davant el Comitè d'Apel·lació, tot i que el tècnic Luis Enrique ja es va mostrar escèptic el passat dimarts quan se li va preguntar pel tema.