Dues grans amigues que volen repetir títol de Copa

Ara fa un any, pocs dies abans de jugar-se la Copa a Sant Sebastià, els problemes econòmics havien arribat a posar en dubte la participació del Conquero a la cita. Les jugadores encara no havien cobrat la nòmina de desembre i, el cap de setmana abans, una de les seves grans referències, l'ara aler pivot del Perfumerías Avenida Adaora Elonu, s'havia negat a jugar el partit de Lliga contra Zamora. Els diners, però, van arribar el dimecres gràcies a una ajuda de la FEB amb els àvals. I el Conquero va jugar la Copa. Amb Elonu, amb Pina i Asurmendi, ara al Gernika, i amb les actuals jugadores de l'Uni Rosó Buch i Haley Peters. En semifinals, les andaluses es van desfer sense grans problemes de l'amfitrió, Gipuzkoa, una lesió de Bravard a l'inici del partit va acabar amb les opcions, plantant-se a la final contra el Perfumerías Avenida que, després de derrotar l'Uni el dia abans, semblava l'induscutible favorit al títol. L'encert de María Pina, amb nou punts en el darrer quart, les aparicions de Peters en moments claus, i la feina d'Elonu i Caldwell van donar la inesperada victòria el Conquero (52-60) contra el Perfumerías Avenida, amb qui Leo Rodríguez va fallar un triple en el darrer minut que hauria pogut provar de canviar el partit.

«Va ser una Copa molt especial. Érem un equip diferent, que sabies que tenia una cosa que et feia pensar que podíem fer grans coses, però vam arribar allà després d'una setmana amb problemes econòmics, entrenant-nos poc... Però ens vam plantar a la final i un cop allà vam veure que la podíem guanyar jugant amb més ganes i més cor, que gua­nyar el Salamanca depenia de nosaltres», recorda Rosó Buch, per a qui, tot i els nombrosos maldecaps extraesportius, la temporada a Huelva va ser especial: «Vam aconseguir la Copa i en tinc un record molt bo. Tinc moltes amigues en aquell equip i encara seguim en contacte. És un any dels que no s'obliden».

Una d'aquestes amigues de les quals parla Rosó Buch és Haley Peters. L'aler pivot nord-americana va seguir el mateix camí que l'escorta de Mataró, anar de Huelva a Girona. Tot i que, en el seu cas, fent parada a San Antonio on va jugar aquest estiu a la WNBA. Peters també té un gran record d'aquell títol a Sant Sebastià. «És un dels moments més especials de la meva carrera. La gent no esperava que poguéssim gua­nyar la Copa, però, en canvi, a l'equip sí que teníem molta confiança en les nostres possibilitats i crec que aquesta va ser la clau», explica Peters, que, com Buch, va aguantar fins a final de temporada amb el Conquero tot i els problemes econòmics de l'equip de Huelva.

Aquesta temporada és diferent. Girona no arriba de «tapat» a la Copa i el fet de jugar a casa pot posar més pressió a l'equip entrenat per Èric Surís. «Aquest any juguem a casa, també tenim un gran equip i mil motius per pensar que podem guanyar-la un altre cop», apunta Rosó Buch, que sap que és «un títol que falta a Girona, que il·lusiona molt a totes les jugdores i, pensant primer en el partit de dissabte perquè qualsevol rival et pot guanyar, ja tenim ganes que això comenci perquè som conscients que ho gaudirem molt jugant davant dels nostres aficionats i famílies».

La pressió de jugar a casa també agrada a Haley Peters, que, després de la victòria de dimecres contra l'AGÜ Spor, veu l'equip capacitat per guanyar la Copa a Fontajau. «Recordo que l'any passat vam celebrar el títol de tornada amb el bus. Fer-ho aquí a Girona, al nostre pavelló i amb els aficionats seria realment un moment molt especial», admet la nord-americana. «Recordo que en la final de l'any passat el pavelló era tot de Salamanca i només es veia un trosset rosa, de Conquero, i tot semblava preparat perquè guanyessin la final però, en canvi, aquest any si arribéssim a la final amb l'Avenida crec que les opcions de guanyar estarien més al cinquanta per cent», apunta Buch, que pot acabar guanyant, al costat de Haley Peters, la seva segona copa en dos anys. «Recordo que quan era petita anava a veure les finals i ara guanyar dues copes en les meves dues primeres participacions seria realment impressionant», va argumentant Rosó Buch.

L'altra cara de la moneda de la final de l'any passat va ser Leo Rodríguez. La jugadora de Canàries la va perdre contra el Conquero de Peters i Buch tot i sortir el seu equip de favorit. Això sí, l'escorta canària té en el seu palmarès dues copes més perquè va guanyar els títols del 2014 i del 2015 sempre a Torrejón, contra Rivas i Conquero respectivament, com a jugadora del Perfumerías Avenida.