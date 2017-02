Florentino descarta el Bernabéu per la final de Copa: «S'hi estaran fent obres»

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va descartar ahir que l'estadi del club que presideix, el Santiago Bernabéu, pugui acollir la final d'aquest any de la Copa del Rei que enfrontarà el Barça i l'Alabès. «Al Bernabéu no es pot jugar la final de Copa perquè hi ha obres», va afirmar de manera breu durant la presentació d'un llibre que narra els últims èxits internacionals de l'equip blanc. Es reviu d'aquesta manera la polèmica dels últims anys, quan toca decidir la seu de la final de Copa. Un partit que, a part de saber-se'n els finalistes, també té data: el 27 de maig.