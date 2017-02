Fontajau hi entén de triomfs

Lligues Catalanes a part, el pavelló de Fontajau, seu a partir d´avui de la Copa de la Reina, ha vist guanyar tres grans títols a equips gironins en els seus ja 23, camí de 24, anys d´història. L´Uni s´hi ha adjudicat la Lliga Femenina 2014/15 i la Supercopa 2015/16, mentre que el desaparegut Akasvayu s´hi va apuntar la FIBA Cup fa gairebé una dècada, el 15 d´abril de 2007. La instal·lació, inaugurada el 4 de setembre de 1993 per donar resposta a la necessitat que tenia l´aleshores Valvi a l´ACB després de les carències de Palau és, de llarg, la més gran de tota la Lliga Femenina (5.050 localitats), i també la que ofereix més comoditats als espectadors i als equips.

L´afició gironina ha pogut celebrar grans triomfs a casa. Durant molts anys, les agòniques permanències del Valvi a l´ACB superant l´Osca i el Breogán en el cinquè i definitiu partit de play-off per evitar el descens el 1994 i el 1995 (amb 7.500 espectadors col·lapsant el pavelló) van quedar a la retina com les principals fites viscudes a Fontajau, a manca de poder-hi celebrar títols. La temporada 1999/2000 s´hi va jugar la semifinal de la Korac contra el Llemotges, que va acabar donant pas a la final a l´equip francès; caldria esperar fins al 15 d´abril de 2007, aviat farà deu anys, per festejar la FIBA Cup aconseguida per l´Akasvayu dels Marc Gasol, Fucka, Bagaric, McDonald i San Emeterio, sota la batuta de Svetislav Pesic. L´equip gironí va tombar l´Azovmash de Mariupol (Ucraïna) per 79-72. En les semifinals d´una Final a 4 disputada a Girona s´havia desfet de l´Estudiantes.

L´Uni, per la seva banda, hi ha guanyat dos grans títols, a casa. El primer va ser la Lliga Femenina 2014/15 una inoblidable tarda de Sant Jordi. Va ser el primer gran ple de Fontajau en bàsquet femení, amb més de 5.000 persones que van fer tancar les portes d´accés. Amb Roberto Íñiguez d´entrenador, l´Uni es va desfer del Perfumerías Avenida en el segon partit de la final (72-54), després d´haver-se endut també el primer a Salamanca (70-85). El projecte s´havia fet definitivament gran i tot i la modèstia del club, havia aconseguit no només plantar cara al gran favorit, sinó superar-lo. Pocs mesos després l´equip de Girona, també a Fontajau, tornava a superar l´Avenida (61-59). Era la final de la Supercopa 2015/16. L´equip el dirigia Miguel Ángel Ortega i Chelsea Gray n´era l´estrella. Ara el primer entrena el gran adversari i la base nord-americana és rival en l´Eurocup amb l´AGÜ Spor. Més enllà del bàsquet, Fontajau ha sigut escenari de tota mena de competicions esportives, des de l´habitual Trial Indoor de Fires, fins a exhibicions de tennis i campionats de patinatge.

L´últim recompte d´entrades fet per l´Uni parlava que s´havien despatxat més de 3.700 localitats. El club i la FEB confien que hi hagi grans entrades al pavelló aquests dies. A Fontajau tot està preparat. L´antiga grada jove s´ha tornat a desplegar i fins i tot està previst que funcioni el videomarcador electrònic de quatre cares que es va instal·lar en l´època de les vaques grasses d´Akasvayu, abans que el bàsquet masculí fes fallida.