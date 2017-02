«Hem de mirar que l'Uni creixi fins a ser un dels referents del bàsquet a Europa»

Llorenç Biargé veu la celebració de la Copa a Girona com una mostra més que el treball constant de la gent de l´Uni cada cop és més reconegut a dins i a fora de la ciutat. Creu que veure el pavelló ple i l´equip aixecant diumenge el trofeu de campiones serien dos premis a aquest treball.

Girona acull la Copa i l´Uni és l´organitzador. Com a president en deu estar orgullós?

Organitzar la Copa aquí a Girona és important per dues coses. Una, la primera, per consolidar-nos a dalt com a club i mirar de guanyar-la per guanyar un títol que no tenim. Després de guanyar la Lliga el 2015 ara ens agradaria guanyar la Copa aquest diumenge a Fontajau.

I la segona?

Encara més important. A mi m'agradaria que el pavelló de Fontajau estigués ple des del primer dia. Divendres, dissabte i diumenge. Cada dia. Amb això demostraríem a tothom –lliga, patrocinadors, institucions...– que l'Uni Girona s'ha fet gran i que la resposta de la gent cap a nosaltres és important.

Avui, divendres, serà difícil però sembla clar que diumenge, si l´Uni juga la final, hi haurà molt bon ambient al pavelló.

Avui és un dia laborable, però a mi m´agradaria que la ciutat respongués des del primer dia. Demà, en la semifinal, segur que hi haurà molta gent i diumenge una final amb l´Uni seria espectacular.

Aconseguir ser la seu de la Copa no va ser fàcil. A Salamanca també la volien, però la Federació Espanyola es va acabar decantant per l´opció de Girona.

La designació demostra que l´Uni Girona té credibilitat i que ens tenen en compte. Demostra que la directiva fem una feina seriosa i que el que posem en el plec de condicions ho complim. Vull agrair a la federació el seu nou tarannà i els aires diferents que ara tenen allà.

Girona sempre ha estat una ciutat de bàsquet i ara es torna a demostrar.

Evidentment. Per exemple jo estic molt content de la Minicopa que ha estat una iniciativa nostra. Ens hem embarcat en una competició complexa, amb dotze equips que no són fàcils de coordinar, que portarà gent de tot l'Estat espanyol i això és bo per a l'hostaleria, per als restaurants... I un esdeveniment molt positiu per a les nenes. Jo agraeixo molt la confiança que han dipositat en l'Uni tots els equips que venen a la Minicopa.

Llorenç Biargé fa molts anys que diu que l´Uni Girona no ha de parar de créixer. El club ha estat campió de lliga, ha jugat l´Eurolliga, ara organitzarà la Copa... Què més volen fer?

Jo tinc somnis. Com he dit sempre, nosaltres hem fet passes endavant però n´hem de seguir fent. La gent ve al pavelló, ens reconeix la nostra feina i esperem que, si aquest any podem guanyar algun títol, i seguir creixent. Si ara som referents en el bàsquet femení a l´Estat espanyol, ho hem de mirar de ser també a Europa amb el suport dels aficionats i dels patrocinadors.

En el darrer partit de lliga contra l´Avenida hi havia 5.000 persones al pavelló de Fontajau. Això, és complicat de veure en bàsquet femení.

Ens estem fent grans i una part molt important d´aquesta consolidació és el públic. Està molt bé que dos o tres cops l´any omplim Fontajau amb 5.000 persones, però, a poc a poc, hem d´anar fidelitzant més la gent per seguir creixent cada diumenge com estem fent aquesta temporada amb molts partits per sobre dels 2.000 espectadors.

Anem acabant. Es veu diumenge a la nit aixecant el trofeu de campió de Copa?

Serà difícil. Crec que tenim un molt bon equip. Una plantilla equilibrada i les jugadores saben que estan davant una oportunitat de guanyar a casa un títol que encara no tenim al club. He parlat amb les jugadores i estan molt il·lusionades. Elles saben que a la junta directiva fem un gran esforç perquè estiguin el millor possible i estan contentes aquí.

L´Avenida i Miguel Ángel Ortega, que ell tampoc l´ha gua­nyada mai, segur que també volen emportar-se la Copa.

És lògic. Salamanca té un gran equip i un pressupost molt més alt que el nostre que els fa tenir més necessitat de guanyar la Copa que no pas nosaltres. Ells són els favorits. Nosaltres volem guanyar la Copa i ells també. Veurem què passa, però primer de tot hem de pensar en la semifinal que serà molt complicada. Hem d´anar pas a pas i si s´arriba a una final Girona-Salamanca segur que seria un partit espectacular.