«Hi ha química a l'equip, el nostre dia a dia s'envolta de somriures»

La Copa arriba en el moment perfecte, després del gran partit contra l´AGÜ Spor?

La Copa arriba en un bon moment. S´ha fet llarg perquè d´aquesta Copa se´n parla des de fa temps, des que el club va proposar-se organitzar-la. Ens fa il·lusió intentar guanyar-la. L´espera ha sigut llarga, ens ha sigut difícil, i es va veure contra el Gran Canària, estar concentrat en cada moment en què tocava. Tothom parla, a més, paradoxalment, d´un partit que no és segur que existeixi, una suposada final Avenida-Girona que, de moment, no està programada enlloc.

No està programada aquesta final però perdre a les semifinals, per als dos equips, seria un cop dur.

Sí que ho seria. Però aquesta és la competició del ko i la història ho avala, en totes les Copes de qualsevol esport. És sempre una competició diferent. Hem gua­nyat l´Araski i el Ferrol, els dos possibles rivals a la semifinal, però no podem pensar en el resultat a la Lliga. Tindrem per davant 40 minuts contra un equip que hi posarà tota la seva ànima, afrontarà el partit més destacat de la seva història. Nosaltres hem de ser humils. La semifinal és el partit clau i no hem de perdre de vista que mai no hem arribat a una final de Copa.

L´Uni no té comptes pendents a la Lliga (un títol i un subcampionat), però sí a la Copa, on com deia mai ha sigut finalista. Això els posa més pressió?

El plus de responsabilitat i de pressió per no haver sigut mai finalistes, i ser ara els amfitrions hi és. Però al final quan comença el partit no valen favoritismes ni cap altra cosa. La nostra realitat és la que és i ens hem de centrar en la nostra semifinal i, després, si la guanyem, ja veurem qui ens trobem a la final. Dit això, em sembla que el Perfumerías Avenida és un clar candidat a la Final Four de l´Eurolliga i amb això ja està tot dit.

Arribar a la final ja els trauria un pes de sobre?

Sí, segurament, però quan ets a la final això ja no val perquè voldríem guanyar el títol. Després, al cap d´uns mesos, fent una anàlisi més freda, es veuria que per primera vegada a la història figuraríem com a finalistes i això ja ens donaria notorietat en la competició. Però diumenge això no seria el consol, si arribem a la final, l´objectiu és guanyar-la.

Parlant d´una hipotètica final contra Avenida, elles van guanyar bé a Fontajau en Lliga i amb Alana Beard encara són millors.

L´arribada d´Alana Beard confirma que són 11 jugadores d´altíssim nivell. No sé si el partit de lliga pot servir de referència perquè tots hem evolucionat cap a bé. Nosaltres estem avançant molt i partit a partit es veu que som més sòlides, sobretot en defensa, i que en atac ens trobem cada cop millor. Sorpreses tàctiques no n´hi haurà, sabem que elles aniran a pressionar, aquest estil acompanyarà sempre en Miguel Ángel (Ortega). La grandesa no només és saber-ho, sinó saber-ho afrontar tot i que és un joc difícil, contra una defensa al límit de la falta, i si et desconnectes un minut i mig t´han robat quatre pilotes i t´han fet un parcial de 8-0.

Buch i Peters van guanyar la Copa amb el Conquero l´any passat i diuen que la clau va ser la unió del vestidor. Com veu l´equip mentalment?

Que guanyés el Conquero és un exemple més del que estic dient, que la Copa sempre està oberta a sorpreses. Que al Conquero hi havia bona química? Nosaltres també estem en aquest camí. Som un equip molt jove i cada vegada tothom està entenent més que es tracta que cadascú aporti el seu granet de sorra. La bona química hi és. El dia a dia de l´equip és molt agradable, sempre envoltat de somriures, i el treball el fem des del bon rotllo. Aquí no hi ha cap mena de tibantor ni cap incendi en l´àmbit intern i això ajuda en els resultats.

Alminaite va sorprendre dimecres fent un gran partit contra Ann Wauters. Si la lituana aconseguís jugar cada dia a aquest nivell seria perfecte, oi?

El nivell seu el veiem a cada entrenament. Però això no és un joc d´ordinador. Ella no s´enfronta cada dia a una pivot com Waters. Tot i que aquesta pugui ser una de les millors «cinc» de la història, a Alminaite li va molt bé. Sempre ha fet més bons partits a Europa contra pivots d´aquest perfil que a la Lliga Femenina, especialment contra equips que juguen sense pivots, amb cinc obertes que es mouen, amb pivots d´1,88 que tenen bon tir de tres i que no saps mai on són. Per a Alminaite, de 2,05, haver de perseguir una jugadora d´1,88 li dificulta molt la feina, tant en defensa com en atac.

Quin paper pot tenir l´afició?

Un paper molt important. Aquesta temporada a Fontajau hem tingut dies que ens ha costat molt la victòria, contra Gernika i Mann Filter, o fins i tot amb Gipuzkoa, i sempre, davant les adversitats, la gent ens ha donat molt de suport. I això ens ajuda a competir.

Percep com a entrenador que a Girona hi ha ganes de Copa?

Sí, totalment, i això és el que ha fet que aquestes últimes setmanes tothom estigués amb moltíssima il·lusió per la Copa i que jo els hagués de frenar una mica. Abans teníem d´altres compromisos de Lliga i Eurocup que no els podíem deixar passar. Es palpa en l´ambient, però tothom parla d´aquest partit, de moment, de ciència-ficció contra l´Avenida. Hem anat creixent en aquest sentit i cada vegada es nota més el suport de la gent.