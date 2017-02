L'Araski serà el rival de l'Spar Citylift Girona a la semifinal de la Copa de la Reina

L'Spar Citylift Girona s'enfrontarà demà (19.00) a l'Araski en la primera semifinal de la Copa de la Reina. L'equip basc ha guanyat l'Star Center Uni Ferrol en l'eliminatòria prèvia d'avui després d'un duel marcat per la igualtat que s'ha resolt en un emocionant final. L'Uni Ferrol ha fet una gran actuació i, de fet, ha entrat als darrers tres minuts dominant de 7 (53-60). A partir d'aquí ha arribat la reacció final de l'Araski, que ha aconseguit igualar el partit a 60 i, en els instants finals, ha sabut controlar millor els nervis. L'Uni Ferrol ha tingut l'última posessió per buscar l'empat o la victòria amb un triple, però no ho ha pogut aconseguir.

L'Uni ha guanyat aquesta temporada els dos partits que ha jugat de Lliga Femenina contra l'Araski. A Fontajau es va imposar per 79-56, amb una destacada actuació de Peters, autora de 25 punts. Fa un parell de setmanes, a Vitòria, també es va endur el partit de tornada: 57-80, amb 16 punts de Peters i 23 d'Ibekwe.

A les 21.00 començarà a Fontajau el segon partit de la fase prèvia entre Gernika i Al-Qazeres. El guanyador s'enfrontarà demà al Perfumerías Avenida en la segona semifinal de la Copa.

Fontajau ha presentat una entrada superior al miler d'espectadors en aquest primer partit, amb una notable presència de seguidors de l'Araski, que han posat color a la grada.

