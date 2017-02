L'Espanyol té la baixa de Piatti per rebre aquest vespre la Reial Societat

L'Espanyol passa per un dels moments més dolços de la temporada i espera signar avui (20.45/GOL) la quarta victòria consecutiva contra la Reial Societat a casa, un triomf que acostaria encara més els blanc-i-blaus a la zona europea. L'entrenador, Quique Sánchez Flores, recupera el davanter Álvaro Vázquez i el lateral esquerre Rubén Duarte. Tots dos futbolistes van ser descartats per decisió tècnica en l'anterior jornada de Lliga, contra el Màlaga a La Rosaleda. De la seva banda, l'extrem argentí Pablo Piatti és baixa per una fissura a l'os temporal del crani.