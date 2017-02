«No fitxaria pel Lugo ni que em paguessin dos milions d´euros»

Fran Sandaza, davanter del Girona FC i un dels jugadors més estimats per l'afició, va respondre ahir a través d'un xat les preguntes que els lectors de Diari de Girona li havien enviat. Aquest és un recull d'algunes de les seves respostes més destacades.

En una categoria com la Segona Divisió A s'ha d'anar partit a partit, però té pensat fer quelcom especial si finalment es puja a Primera?

La veritat és que si alguna cosa hem après l'equip i l'afició en aquests anys és que no s'ha de donar res per fet fins que no s'hagi aconseguit. Però estic segur que si obtenim l'esperat ascens alguna cosa especial faré. Encara no ho sé, ho he de pensar.

Sabent la seva vinculació i estima cap aquest club, i coneixent que té el títol d'entrenador, li agradaria seguir en un futur col·laborant amb la part tècnica del Girona?

De moment només tinc al cap poder aconseguir l'anhelat ascens a Primera i tancar el cercle de fa dos anys. La veritat és que quan acabi la meva carrera m'agradaria seguir vinculat al món del futbol i, per què no, continuar lligat a aquest club. Qui sap, podria ser bonic el dia de demà...

Fa uns quants partits que se'l veu en un estat físic i futbolístic molt bo. Creu que es troba en el millor moment de la temporada?

La veritat és que ara em trobo bastant bé d'estat de forma i mental. Al principi vaig tenir un petit problema d'adaptació en venir d'un any sense competir, però ara és quan sóc jo mateix, i em trobo com abans. Espero seguir amb aquest estat de forma fins al final de temporada.

Com veu l'actual Girona, millor que fa dos anys?

Trobo que és un equip diferent, més madur i amb millors futbolistes. Hi ha més competència a l'hora de jugar i això es reflecteix en el bon rendiment del grup.

Quina zona de la ciutat de Girona li agrada més?

És una ciutat bonica i entranyable. Però si hagués d'escollir em quedaria amb la zona de la Catedral. És on més vegades he anat a passejar i la que més m'agrada.

Com s'ha sentit aquest any tornant a Girona i marcant de nou a Montilivi?

Si hi havia alguna cosa que pensava quan era al Japó era la sensació tan bonica que desprèn marcar un gol amb la samarreta del Girona. Espero fer-ne molts més per viure coses boniques en aquest club.

Si el Lugo li pagués un milió d'euros, hi fitxaria?

No, i tampoc ho faria per dos milions!

Passada la primera volta, quin ha estat l'equip que li ha causat millor impressió?

No esperava el Cadis tan fort després de pujar aquest any a Segona A. Del Tenerife també m'ha sorprès bastant el seu bon rendiment, sobretot al seu estadi.

Què se sent quan s'és tan apreciat per una afició que des del primer dia li ha demostrat tanta estima?

És una molt bona sensació. M'agrada ser aquí i estic agraït de tot cor a tothom que em mostra la seva estima i que dona suport a l'equip. Esperem tornar-los-ho amb alegries i celebrant èxits ben aviat.