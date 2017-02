«No estem per sobre de Girona, són poderosos»

Gairebé ningú en vol parlar en veu alta, però els pronòstics parlen d´una final entre l´Spar Citylift Girona i un Perfumerías Avenida que, tot i els problemes amb Erika de Souza, arriba en un bon moment després de classificar-se per als quarts de final de l´Eurolliga guanyant dimecres el Sopron hongarès a Salamanca. «L'equip arriba bé. Estem millor que uns mesos enrere i això que hem tingut problemes físics amb Silvia Domínguez i Laura Gil, a més de la mala sort d'un contratemps amb Erika de Souza», explica Ortega, que, sense la pivot brasilera, aposta més obertament pel seu estil de joc preferit amb pivots amb molta mobilitat com Laura Gil o Milovanovic que ajudin la resta de l´equip a pressionar.

«L´Spar Citylift Girona és l'amfitrió i té una plantilla molt poderosa. Crec que en una altra seu podríem assumir el paper de favorits, però sent objectius aquí no estem per sobre de Girona», explica Ortega, que, en el partit de lliga a Fontajau, va veure com el seu equip guanyava clarament. Ara, passats uns mesos, els dos equips han fet passes endavant i han reforçat les seves plantilles amb les arribades d´Alana Beard a Salamanca i de Coulibaly a Girona.