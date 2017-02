Les obres al Narcís Sala obliguen a ajornar el Sant Andreu-Palamós

El partit que aquest diumenge el Palamós havia de disputar amb el Sant Andreu finalment ha quedat ajornat a causa dels desperfectes que la ventada del passat cap de setmana va ocasionar a la coberta de l'estadi Narcís Sala. Els treballs de reparació s'allargaran uns quants dies i les obres coincidiran amb la data del matx. Diumenge passat, una placa d'aquesta coberta es va desprendre a la mitja part d'un partit de juvenils ,sense causar danys personals. El responsable dels Bombers va demanar que, per precaució, no es fes ús de la instal·lació. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per trobar una nova data.